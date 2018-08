El Gobierno rectifica y dice ahora que defenderá a Llarena en Bélgica Sorprendentemente, desde el Ministerio de Justicia se asegura que la posición del Ejecutivo no ha cambiado y que no se defenderá al magistrado

Nati Villanueva

Tras un intenso debate interno, el Gobierno ha rectificado y asumirá la defensa del juez Llarena en la demanda civil que le ha presentado Carlos Puigdemont en Bélgica. Esta decisión ha sido comunicada por el gabinete de prensa de Presidencia del Gobierno en una críptica nota. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aseguran a ABC que el Gobierno finalmente sí se encargará de la defensa del instructor y no sólo de la soberanía jurisdiccional española.

Sorprendentemente, desde el Ministerio de Justicia se asegura que la posición del Gobierno no ha cambiado y que no se defenderá a Llarena en lo que se refiere a lo que consideran opiniones vertidas en el ámbito privado y no en su función jurisdiccional.

«El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo», asegura el comunicado de Presidencia del Gobierno.

La rectificación llega después de que todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales –salvo la progresista Jueces para la Democracia- se solidarizaran con el juez del Tribunal Supremo y mostraran su estupor ante la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez.