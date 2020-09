El Gobierno reconoce que no puede parar los nombramientos del CGPJ aunque esté en funciones Reconocen que no tiene limitadas sus funciones pese a estar en periodo de prórroga

El pulso entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial no ha terminado. El último conflicto a cuenta de la ausencia del Rey en la entrega de despachos ha sido la punta de un iceberg. La desconfianza es total, y el Gobierno ya ha sembrado el terreno político para deslegitimar al actual órgano de gobierno de los jueces.

Pero al menos por ahora el poder Ejecutivo reconoce que no ha podido frenar la batería de nombramientos que ha aprobado esta mañana el CGPJ. En la misma votación de ayer dos vocales propuestos en su día por el PSOE, uno de ellos exdiputado, planteó la retirada del orden del día de estos nombramientos. Sin éxito. Además, el consenso alcanzado entre los vocales conservadores y los progresistas para avalar esos nombramientos deja tocada la estrategia del Gobierno.

Con ellos ya aprobados diferentes fuentes gubernamentales coinciden en reconocer que no hay margen legal para actuar contra los nombramientos aprobados ayer. «No se puede hacer nada porque la ley, a diferencia de lo que ocurre con la del Gobierno, no limita las funciones del CGPJ pese a estar en prórroga», explica un ministro.

En Unidas Podemos se ha abierto no obstante la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional. Fuentes gubernamentales no ven ningún margen porque «los candidatos que aspiran a una plaza podrían querellarse por prevaricación por no hacer nombramientos». Por eso el Gobierno se aferra al discurso de cargar contra el PP por impedir la renovación del CGPJ: «Es un escándalo inaceptable que no haya renovación».

En la víspera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ahondó en esa idea de deslegitimar al CGPJ al asegurar que está «en descomposición». Campo era precisamente vocal del CGPJ en 2007 cuando con el mandato caducado el órgano procedió a unos nombramientos similares a los realizados ayer. «No está siendo un proceso agradable para él, pero es lo que le toca», afirma un colega de gabinete.