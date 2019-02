El Gobierno reconoce que los contactos con la Generalitat están en «punto ciego» Isabel Celaá pide moderación a los independentistas en el inicio del juicio por el proceso independentista

El Gobierno reconoce que no hay avances en sus intentos por establecer un espacio de negociación política con la Generalitat en forma de una mesa de partidos. «Cuando una conversación llega a un punto ciego lo mejor es dejarla unos días», ha asegurado hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que no obstante ha insistido en que «no se han roto no se han encallado pero se han dejado por unos días para repensar mejor».

El pasado viernes Celaá aseguró que esperaba «avances» en la reunión que la vicepresidenta Carmen Calvo mantuvo en Barcelona con Pere Aragonès y con Elsa Artadi. Pero estos no se produjeron ni hubo ningún avance concreto. Aunque ambas partes emitieron un comunicado conjunto en el que reconocieron que «se había avanzado», en la práctica no hay acuerdo para este espacio de diálogo.

Y hoy lo ha venido a admitir Celaá con sus afirmaciones, aunque haciendo mucho hincapié en el hecho de que las negociaciones no se han roto. Y es que para el Gobierno es fundamental mantener vivo ese espacio, aunque sea sin avances concretos, de cara a poder mantener sus opciones de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La fecha en que se iniciará el juicio a los líderes independentistas será el 12 de febrero. De forma paralela al debate de totalidad de los Presupuestos en el Congreso. Una coincidencia temporal que podría dificultar que los independentistas permitan la tramitación de las cuentas. Por ello Celaá ha pedido «moderación, racionalidad y sensatez» para no mezclar estos debates: «Vamos a tratar de apaciguar las emociones vamos a intentar que la cuestiones que mas emocionalmente se vean puedan ser mas moderadas para que no se susciten otras pasiones». Celaá ha insistido en que el juicio tendrá «todas las garantías» y ha pedido que «las fuerzas políticas propicien la tramitación de los PGE».