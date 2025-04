El Gobierno se queda solo en su afán por ocultar los detalles del acuerdo de los fondos europeos

El Gobierno se quedó este miércoles solo en su afán por ocultar información decisiva para el presente y futuro de todo el país. En este caso, nada menos que los detalles de un acuerdo que afecta a los 140.000 millones de euros que ... la Unión Europea (UE) ha puesto a disposición de España para relanzar la economía tras la crisis del coronavirus. La mitad de ellos a fondo perdido, pero a cambio de condiciones y compromisos concretos que, a día de hoy, este Gobierno sigue ocultando a los representantes de los ciudadanos.

El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha negociado con la Comisión Europea un Acuerdo de Funcionamiento que recoge los detalles técnicos sobre las inversiones y reformas a las que el Gobierno de España se ha comprometido para recibir esos fondos millonarios, denominados ‘Next Generation UE ’ y que suponen el mayor esfuerzo económico en la historia de la Unión Europea.

Y no se trata de una cuestión partidista, porque hasta los socios habituales de Sánchez y la oposición coinciden en que el Gobierno debe llevar ya ese acuerdo al Congreso y al Senado para explicar y debatir los detalles, que en este caso son determinantes dada la dimensión de esos fondos y de la crisis que los hace más necesarios que nunca.

Así quedó patente en el Senado, que aprobó una iniciativa instando al Gobierno a que durante este mes de noviembre y «sin demora ni dilación alguna» remita a la Comisión Mixta para la Unión Europea ese Acuerdo de Funcionamiento «que detalla las especificaciones técnicas de cómo se debe cumplir con las inversiones y reformas comprometidas» por España para recibir esos fondos. También a que antes de que finalice el año el Ejecutivo comparezca en esa misma comisión de Congreso y Senado «para mantener un debate con los grupos parlamentarios sobre el contenido de ese acuerdo». La iniciativa partió del Partido Popular y, tras una enmienda, se sumaron no sólo Ciudadanos, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), los dos partidos canarios y el Grupo Mixto (donde está Vox), sino también Junts, PNV e Izquierda Confederal, que reúne a Más Madrid, Compromís o Geroa Bai. Hasta ERC y Bildu se abstuvieron y únicamente el PSOE votó en contra, ya que Unidas Podemos no tiene representación en el Senado.

La senadora popular que defendió la moción, Teresa Ruiz-Sillero, denunció que este Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «se empeña en seguir ocultando información» y lo calificó como «el campeón de la opacidad y la falta de transparencia».

Todos los demás grupos que apoyaron la iniciativa, desde los secesionistas catalanes, los independentistas vascos o Vox (Grupo Mixto), coincidieron en la necesidad y urgencia de que el Ejecutivo informe sobre ese acuerdo tan importante.

No está firmado

El portavoz del PSOE en esta moción, el senador Francisco Díaz, criticó que todos esos grupos soliciten algo que «todavía no se ha firmado por parte de la ministra de Hacienda» ni se ha remitido a la Comisión Europea. También instó al resto de grupos a que no secundaran la iniciativa del PP, aunque no lo consiguió.