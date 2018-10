El Gobierno nombra mañana a Soraya Sáenz de Santamaría miembro del Consejo de Estado El Consejo de Ministros aprueba este viernes un Real Decreto Ley para nombrar a ocho consejeros, para un mandato de cuatro años

Mariano Calleja

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará mañana, viernes, un Real Decreto Ley para nombrar a ocho consejeros del Consejo de Estado. Entre ellos está la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El mandato será de cuatro años.

Según un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación, el Consejo de Ministros nombrará mañana por Real Decreto Ley a los consejeros electivos del Consejo de Estado, tal y como establece el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Los nombramientos son los siguientes:

María Emilia Casas Baamonde

Jordi Guillot i Miravet

Juan José Laborda Martín

José María Michavilla Núñez

Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona

Elisa Pérez Vera

Soraya Sáenz de Santamaría

Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Los consejeros electivos del Consejo de Estado son nombrados por un mandato de cuatro años.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, cuesta unos 10 millones de euros al año. Los consejeros electivos, como es el caso de Santamaría, tienen una retribución por asistencia al Pleno, con un máximo mensual de 974,16 euros que no se percibe si no hay sesión plenaria o si no se asiste.