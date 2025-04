El Gobierno no permitirá a las regiones asimetría en las actividades no esenciales que deben paralizarse La portavoz María Jesús Montero apuesta por meter en "hibernación" la economía española. Asegura entre este fin de semana y la próxima semana se estará "en condiciones de recibir material" sanitario

El Gobierno no permitará a las regiones asimetría en las actividades no esenciales que deben paralizarse. Lo ha expresado con claridad la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Lo ha hecho a partir de las preguntas de la prensa y después de que en la reunión entre Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en la que varios de ellos reclamaron una participación de los gobiernos regionales en la definición de qué es y no es esencial en función de las especificidad de cada territorio.

Después de dos semanas de estado de alarma, el Gobierno ha decidido tomar una medida que hasta ahora estaba evitando. Sin querer venderlo como un cierre de toda la actividad económica del país, es evidente que se propone un freno al motor productivo del país: "Estamos proponiendo que nuestra economía entre en hibernación para que luego se recupere", ha dicho Montero. El gobierno se aferra a la idea de un shock severo pero pensando en que decisiones, como los ERTE o este permiso retribuido, puedan evitar una destrucción de la economía con efectos a largo plazo. Intentando que lo que suceda sea una parálisis de la actividad, pero no una destrucción del tejido empresarial y laboral del país. Se asume un fuerte shock a corto plazo, pero lo que está en juego es en qué condiciones se empezará a desarrollar el día después.

Montero ha justificado el cambio en la recomendación de los científicos para conseguir que durante dos semanas completas se bajen los datos de movilidad hasta los que se obtuvieron el pasado fin de semana. "Pensaron que había que seguir un patrón óptimo", ha justificado la portavoz del Gobierno que, no obstante se ha resistido a plantear que este endurecimiento del confinamiento se explique porque los datos hasta ahora sean peor de lo esperado. Se insiste en que las medidas "están siendo efectivas". Pero a la vez sí se espera una mayor utilización de los servicios sanitarios durante esta semana y la siguiente. Limitar la entrada de nuevos contagios en unos hospitales cerca de la saturación es el objetivo de esta medida adicional.

Y en este sentido ha expresado que se necesita que "se apliquen en toda su dimensión para que puedan ser efectivas". Aunque Montero ha rechazado la idea de que existan discrepancias fuertes con los presidentes autonómicos, sí ha zanjado ese planteamiento: "No tiene sentido hacer diferencias de confinamiento entre Comunidades Autónomas" porque el virus "no entiende de fronteras" y "no tendría ningún interés que una parte del territorio tomase decisiones" de forma aislada: "No podemos hacer ningún tipo de diferenciación" .

El Gobierno entiende que esto es un paso adicional para "contribuir en la buena dirección", porque las medidas ya están siendo efectivas y "no ha habido ninguna situación de alarma añadida", por lo que esta medida "viene a sumar". Respecto a los retrasos en material sanitario, que Pedro Sánchez ha reconocido hoy ante los presidentes autonómicos, la portavoz Montero ha dicho que entre este fin de semana y la próxima semana se estará "en condiciones de recibir material".

