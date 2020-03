El Gobierno se erige en única autoridad: «No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios» En el puente de mando para gestionar esta crisis solo hay ministros del PSOE. En el próximo Consejo de Ministros se aprobarán medidas en el ámbito económico que Podemos reclamaba ya.

Actualizado: 14/03/2020 22:47h

A las 21 horas, siete horas después de lo previsto, y tras un largo y tenso Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha comparecido en la Moncloa para comunicar la aprobación del decreto por el que entrará en vigor el estado de alarma. Lo hacía tras las críticas que llegaron desde País Vasco y Cataluña por el hecho de que el Gobierno fuese a asumir tantas competencias y el debate por las cuestiones económicas con Podemos.

Sánchez ha comparecido para leer el contenido del Real Decreto, que es sustancialmente muy similar al borrador ya conocido, y ha querido dar muestras de que no ha cedido a esas presiones. «No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios», ha dicho Sánchez. Y es que bajo el estado de alarma el Gobierno se erige en mando único. «Afecta a todo el territorio español durante 15 días. A partir de hoy la autoridad competente será el Gobierno de España».

En el puente de mando de esta autoridad estará el presidente del Gobierno junto a cuatro ministros: La minsitra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Slavador Illa. Este último será la autoridad en aquellas áreas, además de en la suya, en la que los otros tres ministros no sean competentes.

Todos los ministros de este puente de mando representan al PSOE. Se le ha preguntado a Pedro Sánchez si Pablo Iglesias ha reclamado un puesto en esta cúpula y no ha contestado. Sí ha reconocido un debate «intenso» dentro del Consejo de Ministros.

Fuentes gubernamentales apuntan a que las más duras se deben a que Unidas Podemos quería incluir medidas ya de índole económico en este decreto. Es por eso que el presidente del Gobierno al inicio de su intervención, y antes de hablar de este decreto, Sánchez ha empezado diciendo que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán medidas de choque en el ámbito económico.