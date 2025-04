El Gobierno desprecia la oferta de Casado: «Se maquilla de persona moderada porque se acercan elecciones»

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , ha pedido «unidad» política de cara al decreto de «nueva normalidad» y ha criticado al Partido Popular por desvincularse de sus responsabilidades como líder de la oposición. El Gobierno ha despreciado la oferta de negociación del líder del PP, Pablo Casado, para el nuevo decreto porque consideran que «se maquilla de persona moderada» porque se acercan las elecciones. Además, ha acusado a los populares de «hablar mal de España fuera de las fronteras» y querer «obstaculizar» la negociación de las ayudas europeas.

«Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas que no se han autoexcluido, el Partido Popular no va a ser una excepción, seguro que habrá conversaciones si quieren hacer aportaciones al decreto de nueva normalidad», ha expresado Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Ministros, pero les exige dejar fuera «el postureo político» . «Lo importante para este Gobierno es que haya una continuidad por parte del principal partido de la oposición y no se haga una suerte de maquillaje político proque se acerquen las elecciones y los ciudadanos pidan que se arrime el hombro», ha abundado.

El Gobierno no tiene potestad para opinar sobre «reuniones de personas que tienen toda la libertad para poder desarrollarlas», ha expresado la ministra portavoz, preguntada por la reunión entre el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, y el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, para mediar en la negociación. Sin embargo, en este contexto, ha recalcado la idea de que el PP «intenta aparentar moderación» porque el 12 de julio se celebran las elecciones vascas y gallegas . Cuando los miércoles, ha dicho, «mantienen una actitud frentista» en la Sesión de Control.

La negociación en Europa

Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha acusado al PP de «obstaculizar» las negociaciones para las ayudas europeas y le ha pedido que en Bruselas «reme» en el mismo sentido que el Gobierno. «Nos parece inadmisible que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España y obstaculice las negociaciones del Fondo de Reconstrucción Europea» , ha criticado.

Después, preguntada por qué actitud concreta es la que critica al PP, Montero ha apostillado que el líder de la oposición «va hablando mal de España en Europa» porque «no se fian de la capacidad de gestión económica del Gobierno». Entre ellos, Montero ha señalado al barón del PP y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , como uno de los dirigentes que ha verbalizado su desconfianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ademas, la ministra portavoz ha lanzado un mensaje al que el Gobierno de coalición ha recurrido con insistencia desde que estalló la crisis sanitaria y económica. «Si Europa quiere salir reforzada de este trance no se puede permitir el esquema de la anterior crisis», ha aseverado . «Pido al PP que defienda a España en Europa, porque nos jugamos el futuro del país», ha continuado. El Gobierno también ha apelado al apoyo «sin fisuras» del resto de fuerzas políticas. «Es el momento de arrimar el hombro por parte de todos y de adoptar un compromiso inequívico por los intereses de España», dicho Montero.