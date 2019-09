El Gobierno decidirá la fecha de la exhumación de Franco la semana que viene si recibe la sentencia La ministra portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, lo ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno decidirá la nueva fecha de la exhumación y posterior reinhumación de Francisco Franco en el Consejo de Ministros que se celebre tras recibir la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que la avala. Lo previsible es que esto ocurra la próxima semana, por lo que el Ejecutivo podría anunciar la fecha el viernes 4 de octubre.

«Pensamos que esa sentencia se nos notificará en los próximos días y con la sentencia, y a la vista de todos sus extremos, tendremos un Consejo de Ministros que tendrá que completar el proceso administrativo para buscar una nueva fecha», ha dicho hoy viernes Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno en funciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha explicado que el Gobierno tendrá que repetir el proceso administrativo que ya llevó a cabo cuando propuso la primera fecha, el 10 de junio, y que la notificación de la sentencia es un paso «preceptivo» para «redactar un nuevo acuerdo».

Para la portavoz, la exhumación de Franco es «una victoria de la democracia española» y ha defendido al Ejecutivo al que pertenece de las acusaciones de «electoralismo» o «guerracivilismo». «El Gobierno cumple un mandato mayoritario del Congreso de los Diputados de mayo de 2017, cuando se aprobó una proposición no de ley sin votos en contra», ha manifestado.

Como ya hizo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaka, Celaá ha anunciado que la exhumación y posterior reinhumación «se realizará de manera decorosa, discreta y digna, sin que se convierta en ningún espectáculo público ni en ninguna apología o exaltación de la dictadura».

Campaña desde La Moncloa

Celaá, preguntada por los periodistas, ha afirmado que en las próximas elecciones generales «el PSOE sale a ganar las elecciones, así de claro». Esto ha motivado nuevas preguntas de los periodistas sobre las críticas que el Gobierno está recibiendo por utilizar de forma partidista las instituciones del Estado, ya que se trataba de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz se ha defendido señalando que «el sustrato de este Gobierno es del PSOE y ustedes me lo preguntan», y ha sugerido que no se realicen más cuestiones de este tipo hasta después de las elecciones. «Ante sus preguntas puedo no contestar, lo cual considerarían una grosería», ha dicho antes de abrirse a la posibilidad de que no haya preguntas. «Podemos elegir cualquiera de las dos [opciones], pero vamos a acordarlo», ha zanjado.