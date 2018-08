El Gobierno, ausente otra vez en la toma de posesión de un presidente iberoamericano El Ejecutivo envía al director general por Iberoamérica para que acompañe a la presidenta del Congreso

Gregoria Caro

El Gobierno volvió a delegar ayer en la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la representación de España en la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay. Algo que ya sucedió el 7 de agosto en la toma de posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia. Pastor viajó a Bogotá a representar a España en una ceremonia de uno de los socios principales de nuestro país en la región. Entonces, la única personalidad del Gobierno que estuvo en allí fue el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, sin que el ministro considerara oportuno asistir.

La historia se repitió ayer y Pastor volvió a Iberoamérica para asistir al nombramiento en Asunción del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Allí estaba Duque y también los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Argentina, Mauricio Macri; de Uruguay, Tabaré Vázquez, y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. En esta segunda ocasión ni siquiera el secretario de Estado acudió al acto. Según informaron fuentes de la Oficina de Información Diplomática a ABC, quien acompañó a Pastor ayer fue Antonio Pérez-Hernández y Torra, director general para Iberoamérica y el Caribe.

El ministro Borrell no ha asistido a ninguno de los actos de toma de posesión de presidentes iberoamericanos que se han celebrado desde que fue nombrado ministro en junio. Y fue la presidenta Pastor, como tercera autoridad del Estado, quien asumió las riendas en cada una de estas citas en lo que llevamos de periodo estival. Si bien es cierto que no es la primera vez que la presidenta del Congreso representa a España en una toma de posesión de un mandatario de otro país, ahora el escenario resulta más inusual ya que es la primera vez que la Presidenta del Parlmento no es del mismo partido del Gobierno.

En ninguno de esos actos estuvo presente el ministro Borrell, que fue elegido por Pedro Sánchez con el objetivo de potenciar las relaciones exteriores dañadas por el «pròces». En este contexto, el ministro está desarrollando una agenda en la que lo que más se repite son los recibimientos en el Palacio de Viana.

El peso de la acción exterior la está proyectando personalmente el presidente del Gobierno, que precisamente hará una gira por Iberoamérica entre el 27 y el 31 de agosto.