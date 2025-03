El Gobierno admite que necesita más apoyos que los de sus socios: «No es momento de vetos cruzados»

El Ejecutivo quiere conseguir la mayor base de apoyos posible para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Por lo que ya empiezan a advertir a sus socios de investidura: «No es el momento ni de matices ni de vetos cruzados», según ha expresado este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La Moncloa quiere que conjugar las medidas de Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos (UP), ERC y PNV, porque insisten en que no renuncian a sus pactos de investidura . Una compatibilidad que no se presenta sencilla y para la que será necesario renunciar a algunas posiciones .

«Este Gobierno por sí sólo no puede aprobar un Presupuesto y se ve obligado a escuchar, recibir e incorporar, y eso significa modular la hoja de ruta que tenía prevista antes de la pandemia», ha explicado Montero, en relación con el acuerdo de Gobierno con UP. «Tener la capacidad de adaptación al entorno», ha añadido.

Aunque la ministra portavoz quiso matizar sus palabras después de que la prensa le preguntara si esas declaraciones escondían un viraje en sus planes: «No es que se vaya a modificar el acuerdo con Unidas Podemos , sino que se tiene que priorizar y adaptar a las circunstancias del momento».

«Explorar todas las opciones»

El Gobierno insiste en que tienen «muchas expectativas» y «esperanza» en aprobar los PGE con los mayores apoyos posibles, sobre todo, ha apuntado Montero, después de que el Ingreso Mínimo Vital saliera adelante sin ningún voto en contra .

«Nunca ha habido un momento más adecuado para que nos pongamos de acuerdo en la presentación de unas cuentas como después de esta pandemia», ha insistido la ministra portavoz. «Tenemos que explorar todas las opciones posibles» , ha abundado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , también apeló el domingo a configurar «pactos transversales» . Pero, a pesar de señalar que hablarán «con todos los grupos», sus palabras son un guiño evidente a Cs , después de su acercamiento en las últimas semanas y de su apoyo a las prórrogas del estado de alarma. Por su parte, Cs intenta esquivar el debate, aunque ayer subrayaron que no apoyarán «medidas surrealistas» de UP.

«El PP tiene que abandonar la bronca»

Preguntada por las conversaciones del Gobierno con el líder de la oposición, Pablo Casado , Montero ha señalado que « el Partido Popular tiene que retomar un camino de diálogo , de normalidad, y de apoyo a lo que se está de acuerdo, pero no convertir la bronca política en la forma de expresar su sentimiento con el conjunto de los ciudadanos».