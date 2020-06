El Gobierno advierte a Iglesias de que el pacto de coalición tendrá que «adaptarse» Sánchez propone una comisión Congreso-Senado para evaluar «qué ocurrió» antes y durante la pandemia

Gregoria Caro SEGUIR Paloma Cervilla SEGUIR Madrid Actualizado: 16/06/2020 23:05h

En el PSOE están convencidos de negociar a izquierda y derecha. Lo que les supondrá gran ahínco vista la polarización del Congreso, de la que han participado en los últimos meses. La estrategia en La Moncloa y en Ferraz es aunar todos los apoyos posibles para los Presupuestos Generales del Estado mediante «acuerdos transversales», como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo.

En el Ejecutivo son conscientes de que la vida después de la crisis sanitaria necesitará la estabilidad que el Gobierno de coalición, apoyado en el pernicioso apoyo del independentismo, no proporciona. No obstante, para compatibilizar las medidas de Unidas Podemos (UP), Ciudadanos (Cs) y ERC será necesario renunciar a algunas posiciones. Algo que se prevé muy complicado.

De hecho, ERC avisó ayer al Gobierno de coalición de que tendrán que elegir entre ellos o el partido de Inés Arrimadas. Mientras, el Gobierno advertía a la formación de Pablo Iglesias, vicepresidente y líder de UP, que su acuerdo de coalición tendrá que «adaptarse» a la situación.

«Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un Presupuesto y se ve obligado a escuchar, recibir e incorporar, y eso significa modular la hoja de ruta que tenía prevista antes de la pandemia», dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. «Tener capacidad de adaptación al entorno», expresó de seguido.

Unas palabra a las que quiso rebajar intensidad después para no generar tensiones innecesarias con el ala morada de La Moncloa: «No es que se vaya a modificar el acuerdo con UP, sino que se tiene que priorizar y adaptar a las circunstancias del momento», apostilló. Luego, desde el Congreso, el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, defendió la vigencia del acuerdo PSOE-Podemos aunque aceptó que esta etapa de crisis exige «flexibilidad».

«No es el momento ni de matices ni de vetos cruzados», apuntó Montero.

Los miembros socialistas del Gobierno llevan días arando el terreno; planteando a sus socios (los de dentro y los de fuera) la posibilidad de buscar acuerdos más allá de los pactos de investidura. Pero sin renunciar a ellos, subrayan. Porque Sánchez quiere el apoyo de Cs y de ERC. «No es el momento ni de matices ni de vetos cruzados», apuntó Montero. Es decir, quieren seducir a los diez diputados de Arrimadas para no depender del soberanismo. Precisamente porque el proyecto presupuestario del año pasado decayó por ERC.

La ministra portavoz expresó ayer que tienen «esperanza» después de ver que el ingreso mínimo vital no tuvo votos en contra. «Nunca ha habido un momento más adecuado para que nos pongamos de acuerdo en la presentación de unas cuentas» -expresó-. «Debemos explorar todas las opciones posibles».

Negociación con el PP

Sánchez y Montero pidieron al PP dejar la «bronca» y volver al «camino del diálogo». En su intervención en el Senado, el presidente del Gobierno le dio la vuelta a la propuesta del PP de crear una comisión para la recuperación social y económica y propuso una comisión mixta Congreso-Senado para analizar «por qué España no estaba preparada para la pandemia».

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, le tendió la mano para buscar acuerdos, pero afeó que rechace un órgano para la recuperación, avisando de que «se equivoca totalmente» y de que «es un error, pero no una sorpresa». Maroto afirmó además que Sánchez «ha vendido su alma política al diablo y que ha pactado para estar en La Moncloa a cualquier precio».

Por su parte, Sánchez se mostró satisfecho tras ver voluntad de acuerdo en los populares. A pesar de que el PP diga que Sánchez rompió el diálogo, éste defendió que «la filosofía del Gobierno es propiciar espacios para crear acuerdos y lo importante es que se manifieste la voluntad de llegar a ellos». Y así se dirigió al líder de la oposición: «Tendrán que elegir, o continúan con la bronca o, si quieren apelar a la unidad, recogen el guante del Gobierno. Estamos dispuestos a acordar».