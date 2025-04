«Goberné 24 años y nunca dejé de hacer algo porque hubiera una Monarquía parlamentaria»

«El cese inmediato». Esa es la respuesta del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra , al ser preguntado por qué hubiera pasado si un ministro de Felipe González hubiera acusado al Rey de «maniobrar contra el Gobierno», como hizo hace unos días Alberto Garzón ... . En conversación con ABC, voces históricas del PSOE censuran que el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo «graves errores» contra el compromiso que el socialismo contrajo en la Transición, pese a ser un partido clave del proceso, con decisiones como el veto al Rey en el acto judicial en Barcelona de la semana pasada.

Ibarra, José María Múgica , hijo del histórico dirigente del PSOE; Soraya Rodríguez , portavoz del PSOE de 2012 a 2014; César Antonio Molina , exministro de Cultura, y Joaquín Leguina , expresidente de la Comunidad de Madrid, advierten una deriva más combativa del actual PSOE contra la Monarquía parlamentaria y, por tanto, en contra de los valores constitucionalistas del propio PSOE. Coinciden además en que es a consecuencia («contaminación», dice Múgica) del socio Podemos y avisan del riesgo que supone atacar al modelo de Estado en estos momentos de creciente crisis.

«Yo he gobernado 24 años y no he dejado de hacer algo porque hubiera una Monarquía parlamentaria», expresa Rodríguez Ibarra. «En el PSOE no éramos republicanos para no ser monárquicos, sino porque la monarquía no aceptaba un sistema democrático. Pero en el 78 el Rey lo acepta y defiende y nosotros no tenemos que estar ahora discutiéndolo. Hay quien parece que no conoce su historia», sigue.

Por su parte, Múgica recuerda que la relación del PSOE con la Monarquía parlamentaria siempre ha estado «dentro de un todo que funcionaba y estaba perfectamente asumido » y que «no se cuestionada como desgraciadamente ocurre ahora». A su juicio, el mensaje de Garzón fue «insoportable» , pero sirve para explicar lo que es una Monarquía parlamentaria, «donde alguien como Garzón o Rufián pueden decir barbaridades y locuras mientras el jefe del Estado no puede contestarlas».

Rodríguez, que hoy es eurodiputada Ciudadanos, señala que «lo de esta semana era inimaginable» apenas dos o tres años atrás. «El PSOE siempre ha tenido un alma republicana, pero la relación nacida de la Transición ha sido de absoluto respeto a la Jefatura del Estado por lo que representó en ese proceso y por lo que sigue representando», explica. «Cuando se ataca a la Corona no solo se ataca a la democracia parlamentaria, se está atacando a la articulación territorial de nuestro estado ». Además, Rodríguez subraya que «el presidente del Gobierno no tiene más opción que condenar esas declaraciones de enorme gravedad».

Molina tilda de «gran error» prohibir la visita del Rey a Cataluña «porque da alas a los independentistas y «es olvidar que la mayoría de los catalanes se sienten españoles». Pero el exministro confía en que el PSOE «será fiel a la Constitución a pesar de que el Gobierno de la sensación a veces de que no va a ser así». También lanza una advertencia a Sánchez: «Confío en que defenderá la Monarquía y más cuando es fundamental resolver la emergencia sanitaria y económica , porque de no ser así no habrá ni Monarquía ni República».

La última encuesta de GAD3 para ABC anotaba que un 33 por ciento de electorado del PSOE se sentía republicano. Con este dato en la mano, Leguina explica que hay en la izquierda quien confunde República con democracia. «Ya me dirá usted en qué se diferencia una democracia como la nuestra de una República, eso era hace años, ahora no se diferencia en nada», sostiene. «Lo importante es ser demócrata y no estar con Maduro», apuntala. Un aguijón a Podemos.

El pacto de coalición

Porque el expresidente madrileño explica que le «preocupa la deriva» del socialismo gobernando en coalición con el partido de Pablo Iglesias , «que no solo va en contra de la Monarquía, sino en contra de la Constitución». En este contexto, Rodríguez recuerda lo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba al reflexionar sobre que una coalición de Gobierno podría «institucionalizar» a Podemos, sí, pero también «podemizar» al PSOE hasta escorarlo hacia algunas tesis de la izquierda radical y «lejos de la socialdemocracia».

Molina señala que para Podemos es más «fácil» atacar al Rey que «llevar a cabo la misión que les han encomendado en cada Ministerio» porque no van a ser castigados y Múgica aborda de «pesadilla» gobernar «en compañía de quien quiere destruir el país». Por su parte, Ibarra entiende que el Gobierno está haciendo «cesiones» que él no contempla . «Yo no gobernaría con el apoyo de EH Bildu, ni ERC, ni Iglesias, porque esos no quieren un proyecto de país», asevera. Y porque «el liderazgo tiene la obligación de transformar la amenaza en esperanza para el país» , zanja.