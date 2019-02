Garicano y otros 235 afiliados, en las primarias a las europeas de Ciudadanos El responsable económico del partido naranja se ha encontrado en su carrera hacia el Parlamento Europeo con más competencia de la esperada

Juan Casillas Bayo

Luis Garicano, responsable económico de Ciudadanos, se ha encontrado en su carrera hacia el Parlamento Europeo con más competencia de la esperada. Este domingo se cerró el plazo para postularse a las elecciones primarias del partido de cara a los comicios europeos del mes de mayo con un dato sorprendente: 236 candidaturas válidas.

La apuesta de Cs por dotar de transparencia e igualdad de oportunidades el sistema para seleccionar a sus líderes -cualquier militante al corriente de pago y más de nueve meses de antigüedad podía presentarse- ha deparado un aluvión de postulantes.

Fuentes de la Ejecutiva de la formación admitían ayer que preveían a lo sumo «tres o cuatro candidatos», por lo que ya se plantean poner filtros de cara a futuros procesos. El reglamento de las primarias, que aprobó el Consejo General de Cs el pasado viernes, ya establece que a propuesta de la Ejecutiva puede exigirse la reunión de los avales equivalentes a entre el 5 y el 10% del censo electoral -afiliados con al menos seis meses de carné-.

Sin embargo, fuentes cercanas a la dirección matizaron que este filtro está en estudio de cara al futuro y que, en cualquier caso, no se aplicará en las elecciones autonómicas y municipales de este mayo, cuyo calendario de primarias finalmente no se dio a conocer ayer dado que aún no lo ha votado el Comité Ejecutivo.