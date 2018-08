García Egea: «Quieren subirnos el diésel pero Sánchez coge un helicóptero para ir a Toledo» El secretario general del PP, sobre el Gobierno socialista: «Están usando la ley del embudo: el tramo ancho se lo aplican ellos mismos, y el estrecho, al PP»

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ega -33 años-, continúa trabajando en su labor de oposición para evitar las cortinas de humo, como la exhumación de Franco, y centrarse en cuestiones como la economía o el desafío soberanista. Entre otras cuestiones, el popular entró a debatir la actuación del Gobierno socialista, como el viaje de Sánchez a Castellón en avión oficial, o el secretismo que cubre la tesis del presidente del Gobierno.

¿Le parece tolerable que el Gobierno considere secreto el viaje en Falcon del presidente a Castellón?

Queremos saber qué criterio utiliza el señor Sánchez para declarar secreto un asunto. Hace poco le decía a un presidente autonómico, que se quejaba de que Sánchez no respondía a sus demandas, que quizá tendría que organizar un concierto de The Killers para que vaya a su comunidad autónoma. Quieren subirnos el diésel pero Sánchez coge un helicóptero para ir de Madrid a Toledo.

¿Por qué cree que la tesis del señor Sánchez está tan protegida? ¿Qué se esconde detrás?

No lo sé. A menos que tenga una patente industrial o algo parecido... Si a Pablo Casado le han pedido los trabajos de plastilina de primero de prescolar, lo lógico es que actuemos con la misma transparencia con todos los cargos públicos. También me gustaría que Sánchez opinara sobre ese diputado que se atribuyó una licenciatura en Matemáticas y no había ido ni siquiera al aparcamiento de la universidad, y que nos explicara que era eso de que dirigía un departamento de la ONU y luego resulta que simplemente era uno de los miembros del gabinete y no sabemos con qué labor. La ley más importante que está aplicando el PSOE es la ley del embudo: el tramo ancho se lo aplican ellos mismos, y el tramo estrecho se lo aplican al PP. Vamos a intentar que haya transparencia y, por mucho que nos insulten, que se llegue hasta el final en todos los temas en que hay doble vara de medir.

Es muy probable que Pablo Casado sea imputado por el tribunal Supremo. ¿Qué hará el PP entonces?

Los inocentes nunca deben dimitir. Ha dado todas las explicaciones. Si lo único que puede cuestionarse a Casado son unos trabajos que se hicieron hace diez años y que ahora la izquierda quiere corregirle, vamos a tener presidente muy pronto.

Dice la portavoz socialista Adriana Lastra que la soberanía popular está en el Congreso, y no en el Senado...

Deberíamos regalarle el manual de las Cortes Generales para decirle dónde reside la soberanía nacional. El haber dicho eso una diputada es algo que pasará a la historia. Dentro de 50 o 100 años alguien escribirá sobre esto.