La Fundación Villacisneros denuncia ante la Fiscalía los actos de homenaje a los terroristas En opinión del presidente de la fundación Villacisneros: «Es vergonzoso que el Gobierno esté más preocupado por blanquear en la televisión pública el pasado terrorista de Otegi, que por defender la memoria de las víctimas»

ABC Madrid Actualizado: 13/07/2019 19:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Fundación Villacisneros ha presentado ante el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional un escrito denunciando la realización este año de 43 actos de homenaje a miembros de la banda terrorista ETA que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta comunicación se suma a la presentada en Mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado denunciando los cerca de 200 actos celebrados a lo largo de 2018, y que ha sido traslada por su responsable a la Audiencia Nacional.

En opinión del Presidente de la Fundación Villacisneros, Iñigo Gómez-Pineda: «Es vergonzoso que el Gobierno esté más preocupado por blanquear en la televisión pública el pasado terrorista de Otegi, que por defender la memoria de las víctimas del terrorismo evitando los actos de homenaje a los asesinos de ETA».

Ante estas actuaciones el Presidente de la Fundación Villacisneros ha manifestado que «tenemos la esperanza de que la Justicia tome cartas en el asunto y no permita que estos actos de enaltecimiento a terroristas, que suponen sin duda una ofensa para las víctimas, resulten impunes». En opinión de Gómez-Pineda, «resulta lamentable que el Gobierno no muestre interés alguno por evitar estos actos que están tipificados como delito en el código penal. Además el artículo 61 de la ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, encomienda al Estado y al Gobierno la defensa de la dignidad de las víctimas pero desgraciadamente acabamos de comprobar como Pedro Sánchez está mucho más preocupado por blanquear el pasado terrorista de Otegi que por evitar los actos de homenaje a sus antiguos compañeros de la banda».

En su escrito la Fundación Villacisneros solicita que se requiera a la Delegación del Gobierno en el País Vasco para que informe sobre los hechos denunciados y se oficie en el mismo sentido a los servicios de información de la Guardia Civil y del CNP. Todo ello para que se elaboren los informes correspondientes de cara a poder formular por la Fiscalía la correspondiente querella o denuncia ante el juzgado competente de la Audiencia Nacional.

Para Gómez-Pineda «la dignidad de las víctimas del terrorismo, su memoria y el esclarecimiento de los más de 350 asesinatos cometidos por ETA todavía impunes, deben ser la prioridad de un Gobierno decente».

La Fundación Villacisneros no va a cejar hasta conseguir que estos actos se eviten o al menos tengan el reproche penal que les corresponde «Para Villacisneros las víctimas del terrorismo son lo mejor de la sociedad española, un ejemplo a seguir por su sacrificio por España y se merecen ser reivindicados de manera permanente. Ese reconocimiento que desde nuestra Fundación reclamamos, pasa también porque su confianza en el Estado de Derecho no se vea defraudada, no solo por estos actos de homenaje que ahora denunciamos, sino por su exigencia de justicia frente a los más de trescientos asesinatos que aún continúan impunes al no tener autor conocido».

Por último Gómez-Pineda ha insistido en «reiterar nuestro ofrecimiento a los familiares de las víctimas del terrorismo para poder reclamar el esclarecimiento de los crímenes aún no resueltos. Un apoyo directo, facilitando de manera desinteresada el asesoramiento jurídico que necesiten para acudir a los Tribunales en demanda de Justicia. Es lo menos que podemos hacer por ellas y por eso les invitamos a ponerse en contacto inmediato con la Fundación para lograrlo».