La Fundación Franco: «La basílica es sagrada e inviolable. La única autoridad es el prior» Juan Chicharro asegura que si el Ejecutivo no cuenta con el permiso de la familia habrá un «choque legal»

La Fundación Francisco Franco considera un «fraude de ley» que el Gobierno haya anunciado un decreto ley para intentar sacar al dictador del Valle de los Caídos sin el permiso de la familia.

Juan Chicharro, presidente de esta entidad, dijo a Servimedia que es «inconstitucional de cabo a rabo» que el Ejecutivo recurra al decreto ley para forzar la exhumación, ya que es un procedimiento «no adecuado a las circunstancias», en referencia a que este mecanismo legal está reservado para casos de urgencia y otros supuestos.

El Gabinete que preside Pedro Sánchez ha anunciado que este viernes llevará el decreto al Consejo de Ministros, que deberá ser convalidado luego por el Congreso. Mediante este procedimiento se intenta sortear el hecho de que los descendientes de Franco hayan mostrado su oposición a sacar los restos del anterior jefe del Estado del Valle de los Caídos.

A este respecto, Chicharro reconoció que frente al decreto ley «tanto la Fundación como la propia familia» de Franco no pueden hacer nada, de forma «tendrán que ser en su momento 50 diputados, del PP, de Ciudadanos o de quien sea los que presenten recurso de inconstitucionalidad».

Al mismo tiempo, se refirió al hecho de que el PP y Ciudadanos anunciaran este miércoles que se abstendrán en la tramitación del decreto en el Congreso, aunque los populares han anunciado que lo recurrirán.

En este sentido, Chicharro dijo que, aunque no quería «entrar en política», debía señalar que «la abstención me parece una posición absurda», porque «la Historia es la que es y no se puede cambiar».

Tras reconocer que no se puede hacer nada frente el decreto, Chicharro señaló que otra cosa es cuando el Ejecutivo intente aplicar esta norma mediante un «acto administrativo», momento en el que esta decisión «chocará con la basílica (por el Valle de los Caídos), que es sagrada e inviolable y donde rige el derecho canónigo».

«La única autoridad es el prior», aseguró, en referencia a que sólo el responsable de la basílica puede autorizar cambios en el mismo. Destacó, en este sentido, que el cardenal Carlos Osoro, responsable de la diócesis de Madrid, ya dijo que no se permitiría la exhumación sin permiso de la familia de Franco.

Chicharro destacó el hecho de que Osoro sea «cardenal» de la Iglesia católica y, por tanto, representante del Vaticano en España, lo que supone una circunstancia que debe tener en cuenta el Ejecutivo.

Por este motivo, concluyó que si se insiste en la exhumación del anterior jefe del Estado sin el permiso familia se iniciará un proceso contencioso administrativo, al «chocar» el derecho canónico y el civil. «Va a haber un choque legal», auguró el presidente de la Fundación Francisco Franco, quien dijo que por ello el proceso «va para largo».