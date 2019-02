La Fundación Franco anticipa un recurso ante el Supremo a la espera de la familia El Gobierno aprueba exhumar a Franco pero sin fecha concreta

El Consejo de Ministros acordó ayer la exhumación de los restos de Francisco Franco, tras «culminar» un proceso administrativo que no garantiza que vaya a llegar a término. Pero como estaba previsto, y según anunció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «se ha acordado realizar la exhumación dando un plazo de 15 días a la familia para que comuniquen dónde quieren enterrar sus restos con la salvedad de la Catedral de La Almudena».

En todo este proceso, la familia sorprendió al Gobierno ya que en una de sus alegaciones en las que se oponía al proceso de exhumación, manifestaba que en caso de que finalmente ésta tuviera lugar solo aceptarían que la inhumación fuese en la cripta familiar en la capilla de la Almudena. En pleno centro de Madrid. Para evitarlo el Ejecutivo, a través de la Delegación de Gobierno en Madrid elaboró un informe que impedía su inhumación en ese lugar por cuestiones de orden público. Ahora se pide a la familia que elija un lugar pero que no sea La Almudena. Si hubiese acuerdo o silencio el Gobierno se sentiría capacitado para proceder con la exhumación. «A falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo», asegura el Gobierno.

De no ser así, y si como parece la familia insiste en La Almudena, se entrará en un complejo proceso que terminará en los tribunales. De entrada la Fundación Francisco Franco emitió un comunicado en el que anticipa que «recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación» ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo. Por tanto, la esperada negativa de la familia a la inhumación en un lugar que el Gobierno acepte va a dilatar el proceso. Aunque ayer la ministra no quiso «especular» al no tener encima de la mesa un recurso ante el Supremo, lo cierto es que esta certeza va a dejar sin fecha la exhumación: «Vamos a ir por pasos [...]. No es que no quiera concretar, ya me gustaría. Es que hay que ir paso a paso», dijo Delgado, que argumentó que no puede conocer todavía si el Supremo va a aceptar o no las medidas cautelares.