Las frases más destacadas de la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría en el juicio del «procès» La exvicepresidenta defiende la actuación de la Policía y Guardia Civil, que no sufrieron escraches, sino un «acoso violento»

EFE Actualizado: 27/02/2019 16:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría se ha desvinculado en el Supremo del dispositivo policial para impedir el 1-O y ha asegurado que, en un contexto de «acoso violento» en Cataluña, aplicaron el artículo 155 de la Constitución porque la DUI no tuvo un valor meramente simbólico.

Alejada de la política, tras ser derrotada en las primarias para liderar el PP, Santamaría ha apuntado en su testifical en el juicio a la cúpula del «procès» que el Gobierno no podía hablar con los independentistas para intentar acordar la celebración de un referéndum porque el ejecutivo no puede decidir sobre la soberanía española.

Diez frases claves de la declaración

Sobre si la DUI fue simbólica o no: «No, por esto aplicamos el 155»...(Tras decir, sobre los nombramientos de mandos de los Mossos al aplicarse el 155 que «si no se publica, no tiene efectos»), la abogada de Carme Forcadell le pregunta si sabía que la DUI no se publicó ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni el Boletín del Parlament. Ante sus evasivas, el magistrado Manuel Marchena le insta a responder: «No lo sé».

«La primera obligación de todo Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Quienes no valoraron la posibilidad de modificar la Constitución (para poder convocar un referéndum) son los que están sentados en el banquillo».

Sobre la operación Copérnico (el envío de 6.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña para impedir el 1-O): «He leído sobre ella» [...] «Como miembro del Gobierno no diseñaba los dispositivos de este tipo, porque no estoy ni capacitada ni soy competente ni tengo experiencia para decidir cuantos agentes son necesarios, porque en mi vida he diseñado un operativo policial».

Sobre la decisión de aplicar el artículo 155 y no el estado de sitio: «Consideramos y, era de común opinión, que el mecanismo, cuando una comunidad autónoma atenta gravemente al interés general de España, era el 155. Nunca se había aplicado en nuestro país. El estado de excepción o de sitio puede comportar la suspensión de derechos fundamentales. Era mucho más oportuno actuar con el 155».

Sobre si el Gobierno podía hablar de independencia: «Uno habla de lo que tiene capacidad de disposición. Sobre la soberanía del pueblo español, ningún Gobierno tiene disposición, porque corresponde al conjunto del pueblo español. Quien lo quiera cambiar, puede reformar la Constitución...Era hablar en balde...Los gobiernos deben saber lo que pueden y no hacer y ningún Gobierno puede disponer de la soberanía nacional».

Sobre si en Cataluña hubo violencia a partir del 20 de septiembre: «Se producían aglomeraciones en algunos casos con imágenes de naturaleza violenta. Sufrimos mucho políticamente porque hubo un acoso masivo, generalizado y sistemático a alcaldes que recibían amenazas y coacciones». [...] «Había un clima intolerable, se fracturaba la convivencia. La Generalitat tomó la decisión de seguir adelante, en una estrategia concertada, porque cada uno hacía su papel, a sabiendas de que se podía repetir la violencia del 20S». «Sé lo que es vivir un escrache. Lo que se vivió en Cataluña no era un escrache. Era un acoso violento a Policía y Guardia Civil».

«Hubo un intento grave de derogación de la Constitución. Se había declarado unilateralmente la independencia. Entendíamos que había una vulneración muy grave del orden constitucional».

«No recibí ningún tipo de requerimiento de Naciones Unidas, España es una democracia y una democracia consolidada» [...] «(La Generalitat) trató de confundir a la opinión pública internacional con imágenes falsas de lo que se había producido (el 1-O)». «España es una democracia con tribunales democráticos en que la policía actúa cumpliendo la ley".

«A lo largo de mi vida he visto imágenes de disturbios, que no son agradables a la vista. Si no se hubiese convocado a la gente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum a lo mejor alguna de las imágenes no se hubiese producido». «Vi agresiones y lanzamientos de objetos...la Policía y la Guardia Civil son cuerpos profesionales, actúan con prudencia, intentaron hacerlo de la mejor manera posible».

«Durante todo este tiempo tratamos de preservar la convivencia ciudadana en Cataluña. Ojalá por parte de la Generalitat lo hubiesen hecho, por esto aplicamos el 155: para preservar la convivencia ciudadana en Cataluña».