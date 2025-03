Foro España homenajea a la sociedad civil en la entrega de sus primeros galardones

El Foro España de la Solidaridad y el Progreso entregó anoche en Madrid sus primeros galardones, surgidos «para promover a las personas e instituciones que destaquen por la puesta en valor y la defensa de los valores y principios» que se consideran «esenciales para la vida en común de los españoles». «Los valores tienen la capacidad de cohesionar a la sociedad e ilusionar a los ciudadanos a sabiendas de que esos valores no solo se intuyen sino que se construyen», afirmaba la plataforma en su carta de presentación.

En la gala de entrega de «unos premios llenos de sentido y de profundidad» —en palabras de Fernando de Terán, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que acogió el evento—, el presidente de honor de Foro España, Salvador Sánchez Terán, hizo una defensa de la Transición y de todo lo logrado por nuestro país desde entonces. Además, destacó los seis grandes valores que han sido decisivos en estos más de 40 años y que han dado nombre a los seis premios otorgados anoche.

Esos seis galardones han sido para el expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani , premio a los valores europeos; el programa Polio Plus de la Fundación Rotaria , a la solidaridad; la Selección Española de Fútbol Femenino , por los valores del deporte colectivo; el profesor César Bona , a la labor docente; el artista Oscar Tusquets , a los valores de la arquitectura y el diseño de la ciudad, y la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira , por su lucha para preservar el medio ambiente.

Tajani se acordó de Venezuela

El expresidente del Parlamento Europeo fue el primero de los galardonados en tomar la palabra y, tras recibir una sonora ovación, reclamó la importancia de defender los Derechos Humanos. Tajani recalcó, no obstante, que no es posible ejercer esa lucha fuera si no se hace, «entre todos, un trabajo fuerte en el interior de la Unión Europea». Esto le llevó a recordar a Daphne Caruana, la periodista asesinada en Malta y que provocó la dimisión del primer ministro del país.

Tajani también tuvo palabras para Venezuela: «Defender la democracia no es ir en contra del señor Maduro, sino defender los derechos de todos, de hombres y mujeres, de niños que se mueren de hambre, por eso el Parlamento Europeo fue el primero en reconocer a Juan Guaidó» . «Hay que defender la importancia de los valores, sin ellos no se puede ir hacia delante», recordó.

Ana Isabel Puerto Prado, gobernadora de la Fundación Rotaria en España, destacó su papel en la lucha contra la polio. «En la actualidad, tras más de mil millones de dólares en donaciones y alianzas estratégicas con instituciones y fundaciones privadas, estamos a punto de erradicar la polio», manifestó, en alusión al logro que les ha llevado a ser premiados: «Nos queda muy poquito».

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda , se enorgulleció de que «en muy pocos años» este deporte ha logrado estar en «cotas muy altas». Junto a él estaba Andrea Sánchez Falcón , jugadora de la absoluta, que defendió la lucha por la igualdad de este deporte: «Sin duda, es nuestro momento. Del fútbol femenino, de las jugadoras y de la mujer». También les acompañaba Isabel Pala, miembro de la selección sub-17 ganadora del mundial. «Lo mejor está por llegar», concluyó Vilda.

En defensa de la diversidad

César Bona , premiado por su labor docente, defendió «el objetivo último de la educación», el de «aprender a convivir» para «crecer en sociedad, aprender los unos de los otros y compartir, dialogar». Un maestro «es alguien que inspira para la vida», continuó, antes de recordar que la educación es una inversión a largo plazo: «El mañana empieza hoy» . Bona hizo también un llamamiento en defensa de la diversidad para que todos los niños «sin excepción» reciban «la mejor educación posible».

Oscar Tusquets , «sorprendido» por su premio, aseguró que con su obra había «contribuido a hacer ciudad». «El premio se me da también por otro motivo, por haber dicho públicamente el respeto que tengo por los valores que hoy aquí se están defendiendo», continuó Tusquets. El arquitecto y artista rememoró la alegría de la Barcelona del 92 , que «desafortunadamente queda lejos». «Algunos lo recordamos con nostalgia. Somos pocos, pero sumamos más de dos millones» , concluyó, en un claro guiño al constitucionalismo.

María Neira , premiada por su labor para la preservación del medio ambiente , destacó todos los principios que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, desde la ética a la solidaridad, pasando por la amistad, la pasión por lo que uno hace o la democracia, «esencial y no negociable». «Hay que luchar por ellos, de una manera positiva, con entusiasmo y pasión», añadió antes de concluir con un alegato en favor de la defensa de la naturaleza y contra la contaminación .

«Vivir sin principios nos llevaría al caos»

La gala concluyó con el discurso de Mariano Gomà , presidente de Foro España, que insistió en la idea de que el ser humano debe regirse por sus valores —«Vivir sin principios sería como andar sin un código de comportamiento que nos llevara al caos»—. Estas ideas «se rigen por la intemporalidad, siendo trasladables a cualquier lugar del mundo», señaló, y añadió que «cada individuo puede sumar y aplicar valores subjetivos que se corresponden con su personalidad».

Sobre las manidestaciones constitucionalistas y multitudinarias promovidas por él mismo durante su etapa como presidente de Societat Civil Catalana, que coincidió con el «otoño caliente» de Cataluña, Gomà aseguró que «se rompió el silencio de la ciudadanía» para evitar «una auténtica catástrofe». Tuvo también palabras de elogio para el discurso ofrecido por el Rey tras el referéndum ilegal y quiso referirse personalmente a todos los premiados. De Tajani recordó una de las frases del discurso que pronunció tras recibir la Unión Europea el Premio Princesa de Asturias: «No es admisible la ignorancia voluntaria de las leyes».

