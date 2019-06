Forcadell asegura que «sigue sin saber con qué pruebas está procesada por rebelión» La expresidenta del Parlament ha criticado en su último turno de palabra los informes de la acusación

S.E Actualizado: 12/06/2019 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell comenzó su último turno de palabra asegurando que tras cuatro meses de juicio y cientos de días de prisión injusta sigue sin saber la respuesta de con qué pruebas está procesada por rebelión.

En referencia a su etapa como máxima autoridad del Parlament ha asegurado que «como presidenta siempre ha defendido que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre, y lo seguirá defendiendo». «La censura no debe entrar en el Parlamento», aseguró.

Asimismo, Forcadell ha mostrado, al igual que los demás acusados en la causa, su disconformidad absoluta con las acusaciones: «Tenían la oportunidad de cambiar el escrito, de que aquellos hechos que se habían demostrado durante el juicio que no eran verdad no volverlos a poner, pero los han mantenido», afirmó Forcadell.

«Se dice que no pude acudir a la reunión del día 28 de septiembre de 2017. Falso, nadie me convocó a esta reunión. Jamás fui convocada. Me enteré de esa reunión en esta Sala. Todos sabían que yo no tenía nada que ver con el Gobierno», afirma Forcadell. «Esto es grave y es extraordinario», aseveró Forcadell sobre los informes de la acusación.

La expresidente ha finalizado asegurando que «espera que juzguen los hechos comprobados y no las falsas especulaciones que obvian la realidad». «Hay mucha gente que está convencida de que estoy aquí por ser quien soy, por mi trayectoria política, no por mis hechos, pero también estoy segura de que se solucionará esta situación», concluyó Forcadell.