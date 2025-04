Los fondos y bancos de EE.UU. expresan a Sánchez su preocupación por la reforma laboral

El presidente del Gobierno español tuvo que responder este miércoles a las dudas de las grandes instituciones financieras estadounidenses por las reformas del mercado laboral que está pactando con su socio de coalición, Unidas Podemos. Pedro Sánchez se vio en Nueva York con altos ejecutivos de los principales bancos e instituciones financieras y con el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

Precisamente, un informe que ha hecho público el departamento de Estado este mismo miércoles, coincidiendo con la visita de Sánchez, asegura que los principales riesgos para invertir en España son «los altos niveles de deuda pública, el aumento de los costos de las pensiones para su población que envejece y la dualidad del mercado laboral [la precariedad de un gran sector], aunque estas áreas son objetivos de reformas gubernamentales».

Ese informe, titulado 'Clima inversor 2021', elaborado por la diplomacia estadounidense, añade que «las manifestaciones y los disturbios en Cataluña han provocado vandalismo y daños en fachadas de tiendas y edificios en Barcelona y otras ciudades. Algunos líderes empresariales regionales han expresado su preocupación por que esas perturbaciones puedan afectar negativamente las operaciones comerciales y las inversiones en la región». El equipo de Sánchez, sin embargo, mantiene que este no ha hablado del problema del independentismo de Cataluña con esos fondos de inversión.

El presidente del gobierno también ha criticado a la oposición española en su visita a Nueva York, algo poco habitual en este tipo de viajes al extranjero. En una entrevista con Reuters en el Instituto Cervantes, Sánchez dijo que a él le gusta ser un político que «cumple» y que «toma decisiones «y que la oposición española, «desafortunadamente, solo grita».

«Yo me defino como un político que cumple, me gustan los hechos, me gusta hacer cosas, la oposición grita y esa es la gran diferencia entre la oposición y el actual gobierno. Nosotros cumplimos, aprobamos las leyes y reformas e inversiones y creo que los españoles apreciarán y evaluan positivamente lo que hicimos en estos años tan difíciles para nuestra historia», dijo Sánchez.

Según añadió el propio Sánchez en la entrevista que mantuvo con Reuters, ha tratado de vender a los inversores de EE.UU. una imagen de estabilidad a pesar de lo precario de la situación de un gobierno en coalición y con minoría parlamentaria. Pero tal y como dijo su equipo durante la visita al Cervantes, el tema de la reforma laboral, además de la de los alquileres, se trató en esas reuniones.

El equipo de Sánchez le restó importancia al hecho de que se tratara ese asunto, y dijo que fue solo uno de los muchos temas que hubo sobre la mesa. El presidente del gobierno insistió en sus declaraciones posteriores a Reuters en que lo que más destacó ante esos ejecutivos fue la agenda digital y las reformas medioambientales.

Sanchez se vio con altos ejecutivos de Ares Management Corporation, Bank of America, Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, Soros Fund Management y Wellington Management Group. También tuvo un encuentro con Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York y fundador de la empresa que lleva su apellido.

Se trata de los bancos e instituciones financieras más relevantes de EE.UU. BlackRock, por su parte, es el mayor fondo de inversión del mundo, y hoy por hoy es uno de los mayores accionistas de Iberdrola, Repsol, Caixabank y BBVA.

Sánchez seguirá su viaje por Los Angeles y San Francisco, donde se verá con el consejero delegado de Apple, Tim Cook.