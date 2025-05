La Fiscalía del Supremo archivará las diligencias sobre Don Juan Carlos al acreditar su inviolabilidad

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima el archivo de las diligencias de investigación sobre Don Juan Carlos tras constatar que los posibles delitos de blanqueo o fiscales que pudiera haber cometido están blindados por la inviolabilidad que otorga la Constitución al Jefe del Estado.

Según ha avanzado «El Confidencial» y ha confirmado ABC en fuentes jurídicas, el fiscal a cargo del asunto Juan Ignacio Campos , que coordina a otros cinco compañeros de alto rango en la investigación de este asunto, ha llegado a la conclusión de que n o puede imputar a Don Juan Carlos hecho delictivo alguno , aunque constan indicios de que los hubo y así lo detallará en su escrito.

Campos asumió esta investigación que venía siguiendo la Fiscalía Anticorrupción por decreto de la Fiscal General del Estado , Dolores Delgado, el pasado mes de junio a la vista de que «una de las personas involucradas en los hechos», que tienen su reflejo en una causa abierta por blanqueo de capitales en Suiza, era el Monarca abdicado, que goza de aforamiento.

Desde entonces, las diligencias se han venido siguiendo en secreto alimentadas por la información que vía comisión rogatoria remitían las autoridades helvéticas, si bien el pasado 1 de octubre, Juan Ignacio Campos expuso en un informe que las investigación había «avanzado desde su iniciación cualitativa y cuantitativamente». Consideraba que la Fiscalía del Supremo no debía «cesar en la investigación que tiene encomendada».

Aquel escrito, enviado a la Sala de lo Penal del Supremo con motivo de la querella de una asociación independentista contra Don Juan Carlos, exponía que «la comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra –pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad-, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento».

Sin embargo, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC, 29 días después de ese escrito la posición es diferente: El fiscal y su equipo de trabajo han llegado a la conclusión de que los presuntos delitos no serían imputables a Don Juan Carlos porque en el origen de su supuesta comisión gozaba de la inviolabilidad propia del jefe del Estado y no han aparecido hallazgos de hechos delictivos posteriores a la abdicación que no estén prescritos.

Sería especialmente complicada, en este sentido, la imputación del presunto delito de blanqueo objeto de la investigación por el afloramiento a través de la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen de 65 millones de euros que él previamente le transfirió desde la cuenta en Suiza de una fundación creada para en Panamá porque el hecho original, la llegada a su cuenta del dinero procedente de Arabia Saudí, se habría producido durante su reinado. Con todo, tanto Larsen como Don Juan Carlos siempre han sostenido que se trató de una donación sin contraprestación alguna y en el caso del padre del Rey, afirmó además que Larsen no le guardaba los fondos: se los había regalado.

El pasado mes de junio el Gobierno pareció abrir la puerta a una reforma de los términos de la inviolabilidad del Jefe del Estado tras el informe de los letrados de las Cortes que la situaba extensiva, es decir, más allá incluso de la abdicación. Sin embargo, preguntado por este asunto, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, ha declarado este viernes en Onda Cero que «no está en la cartera» que el Gobierno vaya a revisar la legislación en este punto. En cualquier caso, ha añadido que «todo lo que sea clarificar la situación» le parece «bueno».