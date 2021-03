La Fiscalía pide que los dos policías de Linares sigan en prisión La Audiencia de Jaén decide hoy si acuerda la libertad con o sin fianza de los agentes que dieron una paliza a un vecino hace un mes

La Fiscalía pide que el policía Manuel F. N. y el subinspector José Luis P. C., encarcelados por la paliza a un vecino de Linares el pasado 12 de febrero, sigan en prisión. Una petición a la que se ha sumado la acusación particular en la vista celebrada esta mañana en la Audiencia de Jaén. La defensa de los dos agentes ha solicitado la libertad de sus patrocinados sin o con fianza, según confirmaron a ABC fuentes jurídicas. La Sala se pronunciará en las próximas horas.

El juez de guardia envió a prisión sin fianza a los dos agentes en una decisión muy cuestionada. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Linares afirmaba que los dos policías pusieron «en práctica la maquiavélica máxima de que el fin justifica los medios» y que ambos albergaban un «sentimiento de impunidad como consecuencia de su condición de policías».

La Fiscalía pidió prisión sin fianza para el subinspector y la misma medida para el policía, aunque en este caso, v subsidiariamente, propuso una orden de alejamiento de la víctima. El juez ordenó prisión para los dos, que fueron trasladados a un módulo de funcionarios de la cárcel de Sevilla.

El juez apreció la comisión de un delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas concretamente peligrosas para la salud física de la víctima y en las que ha mediado ensañamiento (2 a 5 años de prisión) y que, en su opinión, podría imponerse en su mitad superior al aplicarse la agravante de abuso de autoridad. Además, indicaba, de la instrucción puede derivarse una pena mayor y apunta a que los detenidos pudieron cometer «tortura o tentativa de detención ilegal». Ambos fueron trasladados a un módulo de funcionarios de la cárcel de Sevilla donde permanece.

El instructor ha mantenido su posición y ha ratificado la prisión, pero tras los distintos recursos la Audiencia de Jaén se pronunciará hoy sobre si mantiene la medida, impone una fianza o bien los deja en libertad sin fianza como solicita su defensa.

El juez instructor, mientras, no ha adoptado ninguna medida contra la víctima, Carlos Mendoza, a quien también mantiene como investigado, dado que no descarta tras el visionado de las imágenes que fuera él quien empezó la pelea y, por tanto, fuera sospechoso en ese momento de un delito de atentado, como planteó la defensa. Pero aunque fuera cierto, afirmaba en su auto «no justifica en absoluto la despreciable agresión perpetrada» por los policías. No se atuvieron, recalca, al criterio de oportunidad y proporcionalidad. La pelea ya estaba disuelta y la Policía avisada y aun así ellos decidieron impedir que Mendoza se marchara y actuaron «poniendo en práctica la maquiavélica máxima de que el fin justifica los medios».

El auto describe las lesiones de cada uno. El subinspector, apenas ninguna. Su compañero sufrió la pérdida de un diente, tiene contusiones en cabeza y cara, erosiones en rodillas y cervicalgia y lumbalgia. La víctima, hematomas en la cabeza, contusiones en pómulos y zona frontal, fractura de la nariz, erosiones en las piernas y fractura de la pared interna del ojo izquierdo. Requerirá tratamiento médico y revisión de un cirujano y un oftalmólogo.

Para justificar la prisión provisional el instructor desplegó varios argumentos, que hoy analizará la Audiencia. Ante el horizonte penal para los investigados señalaba que era bastante probable que sientan «impulsos de huir de la Justicia» y a esa sospecha contribuye su escaso arraigo familiar (no tienen pareja ni hijos) y su previsible desaparición de arraigo laboral (se les ha abierto expediente disciplinario y pueden ser suspendidos cautelarmente).

No descartaba que pudieran ocultar o destruir fuentes de prueba e incluso que intentaran «atentar contra los intereses, los bienes o los derechos del Sr. Mendoza o sus allegados».