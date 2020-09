La Fiscalía abre investigación interna por las presuntas presiones a Navajas en su informe sobre el Covid La Inspección acuerda incoar un expediente de información previa ante la gravedad que podrían revertir los hechos que reveló a la prensa

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación interna para esclarecer las presuntas presiones de parte de dos fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo que habría sufrido el Teniente Fiscal Luis Navajas en la elaboración de su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de Covid y que él mismo ha referido en declaraciones a medios de comunicación durante los dos últimos días.

En concreto, se han incoado diligencias de información previa, una fase de averiguación al cabo de la cual se decide si hay o no materia para incoar un procedimiento sancionador, ante hechos que podrían revestir gravedad, tal y como ha adelantado eldiario.es y ha confirmado ABC en fuentes fiscales.

Según contó Navajas en Onda Cero, la fiscal de Sala de lo Penal en el Tribunal Supremo y exfiscal General del Estado Consuelo Madrigal acudió junto a otro compañero a su despacho el pasado mes de mayo con el objetivo de «influir» en su posición sobre las querellas.

Navajas señaló que Madrigal, a la que acusa además de haber publicado un artículo de opinión que tildó de «soflama contra el Gobierno» y ese «otro compañero« al que no quiso mencionar, están «contaminados ideológicamente» y son «esclavos de su ideología». «Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra», llegó a afirmar Navajas, para justificar su decisión de no convocar a la Junta de Fiscales para escuchar su criterio técnico antes de informar las querellas contra el Ejecutivo.

Esta fue una de las principales críticas que recibió aquel informe que pedía el archivo de 21 querellas distintas por variados delitos contra diferentes miembros del Ejecutivo. Se sumó la incorporación de una serie de párrafos con valoraciones que algunos miembros de la carrera Fiscal calificaron de más propios de un abogado del Gobierno que de un representante del ministerio público.

Con esas mimbres, Navajas acudió a los medios a defender su informe y acabó cargando contra sus compañeros fiscales en la causa del procés y contra la Fiscalía Anticorrupción, llegando a apostar por el cese del fiscal al cargo del caso Dina estando abiertas unas diligencias en la Fiscalía de Madrid para saber si incurrió en una revelación de secretos a la acusación que ejerce Podemos en ese asunto.