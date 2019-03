Ferraz intenta ganar lealtades en Andalucía frente a Susana Díaz y demanda movilización La dirección federal intenta minar la autoridad de Díaz tras «perder el pulso»

Ferraz está satisfecho. Su triunfo en la elaboración de las listas electorales ha tenido el escollo de la federación andaluza, que quiso escenificar su malestar no participando en la votación y emitiendo un voto particular por falta de acuerdo y los cambios en cuatro provincias andaluzas.

Ferraz justificó ayer los cambios en las listas para «defender la acción de Gobierno» y que todo «está dirigido» para tener ese grupo parlamentario cohesionado. Si embargo, Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE andaluz volvió a manifestar-por último día, dijo- su descontento con unos cambios que se consideran injustificados. Cornejo llegó a decir que se han introducido nombres que él ni conocía y que tuvo que buscar quiénes eran, informa Stella Benot.

Desde la federación andaluza se apunta a que por ejemplo no había ningún problema con la candidatura al Ayuntamiento de Sevilla pero que Ferraz la modificó para colocar mejor a una persona afín a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ferraz ha intentado ganar en toda España lealtades a su causa apostando también entre las tensiones que pueden existir entre aparatos locales, provinciales y autonómicos. Y Andalucía no ha sido una excepción. Allí, el sanchismo consiste en una suma de intereses particulares y no en un bloque coordinado. Así, por ejemplo, se ha colocado a una persona afín a la alcaldesa de Jerez o se ha corregido la lista al Ayuntamiento de Córdoba al gusto de la candidata a la alcaldía.

Fuentes del socialismo andaluz manifiestan que sí han percibido en lugares como Córdoba o Almería una sensación de que Ferraz intentaba ganar cuotas de poder. En cambio vinculan la falta de acuerdo en Cádiz o Sevilla a la «imposición» de los ministros. De manera oficial, Cornejo, negó ayer ninguna fractura interna en el PSOE andaluz: «Son milongas que algunos quieren contar». Pero en la dirección federal creen que lo que ha quedado claro es que la todopoderosa federación andaluza ya no responde a un criterio único. «Entiendo que no se refiere a Andalucía en su totalidad. Se cambiaron cuatro provincias», matizó ayer durante una rueda de prensa el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, en la que se le preguntó por el choque con Díaz.

Decepción en las bases

Pero fuentes del PSOE andaluz sí muestran preocupación por las estratagemas de Ferraz para dividir la federación y ganar adeptos. Una persona de una federación en la que hubo acuerdo con la dirección federal niega que haya división con Díaz, pero sí reconoce que «puede haber gente a la que le interese moverse y estar ahora cerca de Ferraz».

Un temor que cree justificado una vez se ha demostrado que el proceso de participación de la militancia es cercenado por los órganos superiores: «La sensación de la militancia de base es que se han reído de nosotros», resume esta persona, que cuestiona la salida de personas como Antonio Pradas o María Jesús Serrano- «Han pasado el machete a lo bestia»- para poner a otras personas sin tanta trayectoria: «Al Congreso no se va a aprender, se va aprendido».

Otra persona de la dirección regional afirma que hay «estupor y desilusión» después de que «vendiesen la moto de que la militancia participa». Esta persona critica especialmente la «limpia» en Sevilla, destacando que se ha colocado a Francisco Salazar, figura importante de Sánchez en Andalucía, «pese a tener solo siete votos en su pueblo».

En Ferraz el análisis es diferente: «Si echas un pulso lo puedes perder», resume un dirigente. Se rememora estos días en el cuartel general socialista una frase que solía decír Felipe González cuando era presidente. Ayer la recordaba un dirigente: «A Ferraz igual le puedes echar un pulso, ¿pero a Moncloa? Creo que algunos no han entendido la situación», resumen en Ferraz. Donde estos días se pone en valor la actitud en favor del acuerdo de Emiliano García-Page o de Ximo Puig «a los que no se les ha cambiado ni un nombre» de los que habían propuesto «también han respetado nuestras demandas».

Por el bien de todos

Desde la dirección federal se lanza una advertencia, que también es un ruego: el PSOE andaluz tiene que movilizarse para el 28 de abril. Se ha valorado que incluso el propio Pradas, exponente principal de la criba, lanzó un mensaje pidiendo movilización y demandando «a todos los que me tengan aprecio» el voto para el PSOE. Además, desde Ferraz están convencidos de que así será: «Necesitan su propia reválida de las elecciones de diciembre. Tienen que mejorar resultados».

Una persona de la dirección regional andaluza asegura que así será. Aunque reconoce que el conflicto interno podría provocar desafección si se hubiese producido antes del 2 de diciembre. Pero no ahora: «Hemos visto lo que pasa cuando no se vota. Nuestro electorado está muy sensibilizado con lo que está pasando», asegura. La mirada está puesta en el 26 de mayo: «Vienen las municipales y ahí nos jugamos la vida. Si desmovilizamos, ¿qué nos esperaría un mes más tarde?». Y lo que pase en mayo será clave para la disputa interna.