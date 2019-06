Fernando Sánchez Costa: «Cataluña tiene que superar la lógica de los bloques» La entidad constitucionalista tiene nuevo presidente coincidiendo con un giro estratégico: el objetivo, dar por superada la etapa del procés

Seguir Àlex Gubern @alex_gubern Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 27/06/2019 02:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dando por cerrada una etapa de convulsión interna, la organización constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) eligió anoche a Fernando Sánchez Costa (Barcelona, 1984) como nuevo presidente. La elección coincide con la reorientación estratégica de SCC.

¿Cuál es el proyecto de SCC a nivel interno?

Desde una gestión de absoluta transparencia, pretendemos fortalecer la estructura interna, muscularla, dar más protagonismo a los socios y colaboradores y ampliar la base de los mismos para tener también una mayor fortaleza económica.

¿Qué objetivos se marca?

Pretendemos acabar con la hegemonía que ha tenido el nacionalismo en Cataluña en los últimos 40 años. Ha llegado la hora de plantar semillas, hacer crecer alternativas culturales, de discurso, narrativas... y al final lograr la hegemonía. No pretendemos estar tan pendientes del corto plazo político sino estructurar una alternativa social y cultural.

SCC sirge en la fase álgida del «procés» como una iniciativa reactiva. La consigna era: «Hay que parar esto». Es una fase del «post procés», ¿cuál es la estrategia?

El «procés» es la historia de dos sectores sociales que se miran con rechazo, con recelo. Hay que superar eso. ¿Por qué ha tenido éxito el «procés»? Pues porque ha sabido generar esperanza, presentar un proyecto ilusionante. Lo que queremos es demostrar que España puede ser también un proyecto ilusionante. Superar por elevación el «procés» proponiendo una Cataluña y una España mejor.

La situación en Cataluña parece lejos de normalizarse

Sí, y por eso seguiremos insistiendo en la defensa firme de los derechos y libertades de todos los catalanes, del bilingüismo... dando voz a todos los catalanes invisibilizados durante las últimas décadas, que son los no nacionalistas. Por eso lanzamos el 15 de julio la Plataforma de Afectados por el Procés. Al mismo tiempo, trabajaremos en una pata más propositiva, dirigida a toda la sociedad, apelando también a las personas que en algún momento se hayan podido sentir atraídas por el proceso y que ahora han visto que ha sido un gran fraude. Con esas personas también queremos construir el futuro: tenemos que superar la lógica del 50%, de los bloques... Queremos construir una mayoría que recupere la normalidad, una mayoría que primero sea social, cultural, y que al final derive en una mayoría política.

Habla del proceso como una fase superada. ¿Es realmente así?

Creo que hay consenso en que el proceso planteado en términos de unilateralidad inmediata ha sido derrotado. Han perdido la batalla. Eso no significa que no lo vayan a intentar, «lo volveremos a hacer», dicen. Por eso SCC tiene que seguir. Nosotros proponemos pasar página, dar por superado un proceso que ha sido tóxico, que ha fracturado la sociedad, ha roto la economía... Estamos en otro escenario, pero que el «procés» tal y como se planteó haya fracasado no significa que la situación se haya normalizado, o que la vida para los no independentistas en la Cataluña interior sea fácil.-¿Qué piden a los partidos?-Que tengan sentido de Estado y antepongan el bien común y de España a sus legítimos intereses de partido.-¿Alude a un pacto entre PSOE y Cs?-No entraremos a valorar decisiones políticas concretas, pero sí alentamos a que los partidos tengan la valentía y la generosidad de dar el primer paso para evitar que los nacionalistas condicionen el Gobierno. En cualquier caso al PSOE también le corresponde dar un paso de aproximación. -¿El ejemplo es el de Manuel Valls en Barcelona?-Para el separatismo, Barcelona era la piedra angular. Impedir que hubiese un alcalde independentista era una obligación moral. Celebramos su decisión.