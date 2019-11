Fernando Grande-Marlaska: «No veo lealtad en el resto de fuerzas constitucionalistas» El ministro del Interior considera que el Gobierno «está solo» al intentar solucionar el conflicto de Cataluña

¿Hay lealtad entre las fuerzas constitucionalistas o Cataluña se ha convertido en otro asunto de Estado del que se quiere sacar rédito electoral?

Tristemente, no encuentro esa lealtad. Quizá no la podíamos esperar, estamos acostumbrados a que no exista. Me remito a las palabras del presidente. Se ha hablado de adoptar medidas sin conocimiento o con la plena consciencia de que no se puede aplicar otra norma jurídica a día de hoy, como la Ley de Seguridad Nacional, el 155, etc. Incluso algún partido dijo primero lo del 155 y luego aludió a la citada ley. Es desconcertante, porque para hablar de la aplicación del 155 se tiene que acreditar antes un inclumplimiento de las obligaciones constitucionales, una grave afectación del interes general... No soy militante del PSOE, soy miembro de un gobierno socialista. Estoy orgulloso de ello. Y afirmo que en situaciones graves como la que vivimos siempre he visto al partido socialista apoyando al Gobierno de turno. Ahora estamos solos en esta cuestión dentro del ambito de los partidos constitucionalistas, pero tenemos la fuerza de la ley, del trabajo y de pensar solo en restablecer la seguridad y en el bienestar de los ciudadanos.

Para la sociedad es muy difícil entender que no haya una comunciación fluida... ¿De verdad no existe?

Ha habido una iniciativa del presidente del Gobierno, que se ha reunido con los representantes de los partidos principales y ya hemos visto la respuesta. No hay una voluntad consciente y concreta de apoyar al Gobierno, solo hay un intereés partidista. Seamos claros.

¿Cree que los sucesos de Cataluña van a tener mucha influencia en el resultado electoral?

Todos los acontecimientos tienen influencia en mayor o menor medida. Cómo se gobierna, cómo se hace oposición... Luego los ciudadanos lo materializarán de la forma más conveniente según lo que han visto.

¿Sería aceptable que Bélgica denegase la entrega a España de Puigdemont? ¿El Gobierno tiene prevista una respuesta para eso?

El marco de la Orden Europea de Detención y Entrega obedece a dos principios: la mutua confianza y el reconocimiento de las resoluciones judiciales del otro país. El tribunal de Justicia de la UE ya ha obligado dos veces a cumplir esa orden al entender que había habido un exceso en la interpretación de las causas para no acordar esa entrega.