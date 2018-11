Fernández Díaz: «Villarejo jamás despachó conmigo, así que no me grabó» El exministro atiende a ABC y se muestra sorprendido tras las informaciones que señalan que fue Interior puso en marcha un operativo policial para recuperar documentos confidenciales del PP

Cruz Morcillo

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró ayer a ABC que no conoce personalmente a Villarejo. «Villarejo jamás despachó conmigo, así que grabaciones mías, ninguna. En cinco años en el Ministerio ni despaché ni crucé ninguna conversación con el comisario».

Fernández Díaz se mostró sorprendido tras las informaciones que señalan que fue el Ministerio del Interior el que puso en marcha un operativo policial para recuperar documentos confidenciales del PP que se habría llevado el extesorero Luis Bárcenas de su sede y que ese operativo, liderado por Villarejo y por el comisario Enrique García Castaño, se pagó con fondos reservados en 2014.

«Los fondos reservados no los gestiona el ministro, al menos yo jamás los gestioné, pero es que además por su propia naturaleza son materia secreta de la que no podría hablar si lo supiera, que no lo sé».

Fernández Díaz, actualmente diputado en el Congreso por Barcelona, negó a ABC saber quién era el chófer de Bárcenas, supuesto topo policial y receptor de fondos reservados, según las informaciones publicadas por «Okdiario». «Yo no conozco de nada a ese señor», zanjó, estupefacto por el hecho de que haya trascendido el contenido de una pieza secreta. El que era entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hoy senador negó también haber gestionado fondos reservados.