AUDIOS DE LA DECLARACIÓN Fernández Díaz, ante el juez de Kitchen: «Rajoy es el único que podía sugerirme algo así y no lo hizo» Sabía que a Martínez le convenía ir en las listas para mantener el aforamiento Pidió información al secretario de Estado cuando supo que Ríos había entrado en la Policía

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz insistió con vehemencia ante el juez que investiga la Operación Kitchen en que nunca supo nada de ningún operativo desplegado a partir de 2013 para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y «tampoco tenía por qué saberlo» porque nadie le preguntó.

«El presidente del Gobierno Mariano Rajoy (...) es el único que podía haberme hecho un planteamiento de esos, no un colaborador o un subordinado. Y si a mi no me lo ha dicho el presidente del Gobierno, que no me lo ha dicho, yo lo que le digo, señoría, es que espero algún día enterarme de por qué se produjo eso, si es que se produjo«, declaró ante el juez, de acuerdo a los audios de la comparecencia a los que ha tenido acceso ABC.

En este punto, el instructor Manuel García Castellón, el único además de su letrado al que se prestó Fernández Díaz a responder el pasado 29 de octubre en la Audiencia Nacional, le recordó que además de Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, estaban «los órganos del partido».

«Con toda la convicción le digo que aparte del presidente del partido, que era el presidente del Gobierno, la secretaria general, doña Dolores de Cospedal, jamás me habló a mi de eso. Nadie nadie ajeno al Ministerio del Interior que pudiera teóricamente plantearme un interés por el tema, insinuarme hacer algo así, nadie lo hizo», declaró.

A lo largo de la comparecencia, volvió varias veces a esta idea: «A mi nadie me dijo nada. Ni del PP ni del Gobierno. Ni la señora Cospedal ni el señor Rajoy ni nadie colaborador de ellos me dijo nada en ese sentido» afirmó en primer lugar, para luego insistir: «A mi ni el presidente del Gobierno ni ninguna autoridad del partido me hizo referencia especial a esa operación, como no me la habían hecho o hicieron después en relación a las demás».

De hecho, aseguró que él no se involucraba en las cuestiones operativas y sólo lo hizo con ocasión de los atentados de París en la sala de conciertos Bataclán en noviembre de 2015, en tanto que se interesó por el control del operativo de seguridad que se desplegaría días después en un partido de fútbol que tendría lugar en Madrid. Fue, según dijo, «una excepción»: «Ahí me impliqué en el tema operativo».

Para Fernández Díaz, tal y como adelantó este diario, si se confirma que existió ese despliegue a espaldas de la Justicia para sustraer documentación comprometedora a Bárcenas y él no había sido informado, sería «una deslealtad» hacia su persona.

«Que te pongan en las listas por Madrid, que vas a estar aforado»

En este sentido, afirmó no comprender por qué quien fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, acudió a dos notarios en 2019 a protocolarizar unos mensajes que apuntarían a que él sabía de la Operación Kitchen. En distintas ocasiones del interrogatorio insiste en que «no es verdad» que él enviase o reenviase contenido alguno sobre aquel despliegue que desconocía.

«Si yo le hubiera incriminado... Pero todavía espero saber por qué el señor Martínez, que todo el daño que le he hecho es hacerle jefe de gabinete primero y secretario de Estado después, y que yo no le cesé, hace esto», dijo a preguntas del juez. «Es un tema que me tiene profundamente dolido. Al margen de que yo niegue los mensajes y tal, es que aunque fueran verdad, que no... yo… Lo único que puedo decir es que yo no le cesé», añadió después en el interrogatorio con su abogado.

Y siguió: «Yo lo sabía porque era diputado y vi que tal, y yo le decía 'hombre, pues oye, que te pongan en las listas por Madrid y como ya eres diputado, vas a estar aforado en el Supremo y más garantías y tal, pero eso no dependía de mi», reveló Fernández Díaz. En este sentido, apuntó que entendería que Martínez «pudiera estar dolido con alguien» pero no con él. «Por qué me hace a mi eso, no lo sé. Además, eso si le permitiera salir beneficiado, éticamente tendría mi opinión pero yo no veo qué beneficio saca él de haber hecho eso».

Preguntó por qué Ríos había entrado en la Policía

En el capítulo de detalles, el juez no profundizó mucho dado que Fernández Díaz insistía en que no supo nada en 2013 de aquella operación. Pero sí le preguntó en concreto por Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas reconvertido en principal confidente de la trama y que estuvo cobrando 2.000 euros al mes de los fondos reservados hasta que a finales de 2015 con 42 años de edad y el penúltimo de su promoción, entró en la Policía.

Tras afirmar que en 2013 «nunca» oyó hablar de Ríos y que su «preocupación» en aquellas fechas «no estaba en si Bárcenas tenía o no chófer», si reconoció que en 2016 preguntó por él, «cuando salió en algún periódico» que había entrado en el Cuerpo. Asumía que le interpelaría la prensa y se informó.

«Recuerdo mi extrañeza, y pregunté y me dijeron ha ingresado por oposición. Yo pregunté, lo recuerdo perfectamente. Pregunté porque salió la noticia en un contexto de 'es un premio a los servicios prestados' y que yo dije, qué hay de esto. Lo hablé con el secretario de Estado, creo, y me dijo 'esto no tiene nada que ver, ha ingresado y ya'. Me dio una explicación bastante prolija (...) Hemos hecho una sucinta investigación y lo que tenemos es que este señor se ha presentado como cualquier ciudadano«, apuntó.

«Si el CNI intervino, yo no lo sé»

Otro detalle a colación fue el CNI, por uno de los mensajes consignados ante notario por Martínez en el que se habla de «contacto cecilio». «Si el CNI intervino, le puedo asegurar que yo no lo sé, honradamente, pero a lo mejor él lo sabe», dijo Fernández Díaz.

«Le voy a decir con toda franqueza que yo eso de 'contacto cecilio' mientras yo estuve en el Ministerio del Interior no lo oí nunca. Ahora sé que en el argot policial es la manera de dirigirse a los agentes del CNI. Yo no sé si me respetaban mucho o qué pero a mi no me lo habían dicho», añadió para recalcar: «Yo esto no lo he enviado y yo este cruce de conversación la niego rotundamente».

Por lo demás, negó haber tenido nunca relación con el que era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño y dice que no pone cara a otro de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo. Con Pino, lo reduce a encuentros ocasionales porque él respeta «la cadena de mando» y el DAO, despachaba con el director General y con el secretario de Estado.

Sobre Villarejo, fue más preciso: Dos encuentros efímeros el día que se lo presentó Martínez después de que Juan Cotino le sugiriese que era conveniente que le conociese y un encuentro frugal en un acto público.

«Solo me empecé a preocuparme ya cuando empezaron a salir demasiadas noticias suyas en los medios, no se lo oculto y de manera especial recuerdo dos«, dijo Fernández Díaz. Refirió una de 2015, aunque no dijo de qué se trataba, y contó que cuando la prensa le preguntó estando en Bruselas, le pareció oportuno destacar que el comisario »había efectuado importantes servicios a la lucha antiterrorista«. »Ahora me doy cuenta de que no debía haberlo dicho«, comentó ante el juez.

La segunda, la información sobre su patrimonio millonario. «Llamé al director general de la Policía y al secretario de Estado y dije oye, hacerme un informe de qué hay de verdad en esto. Y la Dirección General me envió un informe relativo a esa cuestión en el que decía que no había ninguna compatibilidad. Yo ahora sé cosas que antes no sabía. Me transmitían oficialmente la información de que todo lo que salía de sus propiedades y tal, y era un informe de la Dirección General de la Policía, que era legal».

En este punto, el juez comentó que lo suyo parecía «deprimente» y Fernández Díaz le dio la razón. «No le diré que no. A la vista de las cosas que vamos sabiendo, pues hombre, esto viene de muy atrás. Yo fui el décimo y último ministro del Interior que tuvo el señor Villarejo y todos hemos oído audio, alguno muy llamativo que hemos conocido ahora», contestó Fernández Díaz.

Se refería, como precisó después, a una comida grabada en el año 2009 que reune a «la hoy fiscal general del Estado, un juez que tal, el DAO de entonces, el futuro DAO... Y ahí estaban». «Es decir. Si ahí hubo un grupo de personas que estaban haciendo cosas de manera irregular, esto no nació en 2011 o 2012 (cuando él llegó al ministerio) porque estaban ahí esos homenajeándole por haber recibido una medalla con distintivo rojo. Eso llevaba mucho tiempo ahí. Y no deja de ser deprimente«, añadió. .