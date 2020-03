ABC / VIDEO: Álvarez de Toledo: «No me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado 'mujeres'» - AT

Las feministas amazónicas, según Cayetana Álvarez de Toledo La portavoz del Grupo Popular reclamó su plena libertad para no ser incluida en un «bloque monolítico y granítico llamado mujeres»

Cayetana Álvarez de Toledo va por libre en todos los sentidos. Dentro del Partido Popular se le considera el verso suelto, un papel en el que ella se siente especialmente cómoda. «Son cosas de Cayetana», suele escucharse a los populares cuando la portavoz parlamentaria del PP se separa del carril de su partido. Este martes lo volvió hacer, en la semana de la mujer. Justo cuando Génova intentaba hacerse un sitio ante el 8-M, una celebración «ocupada» por la izquierda, Álvarez de Toledo marcó distancias con las directrices de su partido, se proclamó «feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia».

Álvarez de Toledo reivindicó el feminismo a su manera, muy lejos de la ideología que pretende imponer la izquierda. «Tengo más cosas en común con José Ignacio Echániz que con Irene Montero», proclamó la portavoz, para dejar claro que rechazo profundo a ser incluida en un «bloque monolítico y granítico llamado mujeres».

Pero qué es exactamente ese feminismo amazónico de la escuela de Camille Paglia, al que se refiere Álvarez de Toledo. Según explicó la portavoz, se trata de defender la igualdad real y rechazar las medidas protectoras hacia la mujer, porque la infantilizan.

Para Camille Paglia, intelectual y profesora estadounidense, el feminismo amazónico «empodera a la mujer». En una entrevista en la agencia alemana DW, la profesora explica así su posición: «Yo soy una feminista que busca la igualdad de oportunidades. Eso significa que yo demando que se eliminen todas las barreras que impiden el desarrollo de la mujer en el ambiente político y profesional. No obstante, yo me opongo a las protecciones especiales para la mujer, como cupos de trabajo o procedimientos particulares que favorecen solo a las mujeres durante las demandas de agresión sexual. Yo quiero igualdad total ante la ley. Desde mi punto de vista, estas protecciones especiales infantilizan a la mujer. Mi feminismo amazónico se basa en el empoderamiento del individuo: las mujeres no deben retroceder a un pasado prefeminista para convertirse en sujetos pasivos del Estado».