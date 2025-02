Feijóo ofreció a Pablo Casado ser secretario general del PP europeo

Pablo Casado dijo 'no' a Alberto Núñez Feijóo cuando este le propuso un puesto relacionado con la política internacional después de ser relevado como presidente nacional del PP. Según distintas fuentes contrastadas por ABC, Feijóo ofreció a Casado ser secretario ... general del Partido Popular Europeo , un puesto que ocupaba Antonio López Isturiz desde marzo de 2002. El que fue presidente nacional del partido desde julio de 2018 hasta abril de 2022 no necesitó mucho para dar una respuesta y contestó con un 'no, gracias' .

La política exterior siempre ha sido el punto fuerte de Casado, que se ha movido en las cumbres del PPE durante su mandato al frente del partido como pez en el agua, con muy buenas relaciones con otros dirigentes y mandatarios europeos. La propuesta de Feijóo iba dirigida así a dar una salida digna a Casado, en un puesto en el que podría haber encajado a la perfección, y desde donde su carrera política, truncada por la crisis y la explosión interna en el PP a mediados de febrero, podría tener un largo recorrido en el ámbito exterior. Pero los planes de Casado iban por otros derroteros tras su salida traumática de la presidencia del PP. Según fuentes muy bien relacionadas con el expresidente de los populares, agradeció a Feijóo que quisiera contar con él, pero explicó que su futuro inmediato pasaba por alejarse de la política y centrarse en el sector privado. Casado renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de abril, después de anunciarlo en el congreso nacional extraordinario de Sevilla, en su intervención del día 1. En aquel discurso, subrayó que abandonaría «cualquier responsabilidad del partido». Casado explicó que Feijóo le había ofrecido trabajar con él, y le agradeció públicamente su oferta, aunque no quiso dar ningún detalle. «Querido Alberto, podrás contar conmigo siempre, esté donde esté, para lo que necesites y en lo que pueda ser útil. Mientras, mantendré la prudencia y discreción castellana que siempre he demostrado y que un gallego como tú sabe valorar frente al ruido», aseguró. Una relación «cordial» En el entorno de Casado comentan que la relación que mantiene con Feijóo es «cordial» y que el expresidente del PP se siente «muy esperanzado» ante los resultados obtenidos en Andalucía , porque acerca al líder de los populares a La Moncloa. Eso sí, subrayan que Casado dejó el camino hecho a Feijóo, con un partido «primero en las encuestas en los últimos diez meses, salvo el bache de la semana de febrero», y bien preparado para ganar las elecciones generales. Casado envió un mensaje a Feijóo y otro a Juanma Moreno la noche electoral del 19 de junio, para felicitarles por la victoria en Andalucía. En el entorno de Casado recuerdan cómo el expresidente se volcó literalmente en la campaña de 2018 para apoyar a Moreno, cuando muy pocos daban un duro por él. Y por eso ahora se alegra aún más de la victoria por mayoría absoluta, que tuvo su origen cuatro años antes, según comentan. En el entorno de Casado subrayan que está «muy esperanzado» tras el resultado en Andalucía: «Dejó el camino hecho» Fuentes próximas a Casado señalan que el expresidente está animado y con proyectos de futuro, dentro del sector privado, algo que incluye la parte académica y la relacionada con el pensamiento y las ideas. Respecto al puesto de secretario general en el Partido Popular Europeo, algunas fuentes consultadas por ABC creen que la idea partió de Esteban González Pons , quien se ha convertido en uno de los hombres de máxima confianza de Feijóo en Génova, y que ahora es el responsable de la política internacional del PP. Además, González Pons fue elegido vicepresidente del Partido Popular Europeo en el último congreso, celebrado en Róterdam a finales de mayo, lo que tuvo como efecto colateral que el PP español perdiera la Secretaría General, que dirigía López Isturiz desde hace 20 años. En el PP no pasa desapercibida la mala relación de Pons con López Isturiz. Noticias relacionadas Juanma Moreno: «Andalucía adelanta un nuevo ciclo político en España»

Feijóo corta más cabos con el 'casadismo' y afianza su modelo de PP

