Exteriores recurre la apertura de tres nuevas «embajadas» catalanas en México, Argentina y Túnez Considera «que es en estos momentos lesiva para los intereses del Estado»

El Ministerio de Exteriores recurrirá la apertura de las tres nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en México, Argentina y Túnez, según han informado en un comunicado el departamento que dirige en funciones Josep Borrell.

Concretamente, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra en vía contencioso administrativa la decisión del independentista Quim Torra de abrir esas tres nuevas delegaciones.

«El informe considera que la apertura de las mencionadas Delegaciones es en estos momentos lesiva para los intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del “procès”, en claro perjuicio de la política exterior», subraya el comunicado.

No obstante, el informe del Gobierno es preceptivo pero no vinculante, tal como establece el artículo 12 de la Ley de Acción Exterior del Estado, de manera que no impide a la Generalitat abrir esas oficinas. Exteriores subraya que la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado fue aprobada por el PP.

Medidas cautelares para otras delegaciones

Además, el Gobierno ha pedido a la Abogacía que solicite «medidas cautelares» para evitar que se produzcan actividades «perjudiciales para los intereses del Estado» no solo en estas tres delegaciones sino en otras.

Este último es el caso de la de Bruselas ante la UE (que nunca se cerró ni con el artículo 155) o en las otras que se han reabierto posteriormente, como EE.UU., Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia, Suiza y Francia. Éstas últimas fueron asimismo recurridas por el Ministerio de Exteriores por un tema formal: se abrieron sin el informe previo al que obliga la ley. «La Generalitat concluyó que era una mera reapertura de delegación tras el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución», informan fuentes de Exteriores.

«Embajadas» no recurridas por Exteriores

Además, el año pasado la Generalitat abrió delegaciones en Portugal (Lisboa), países nórdicos (Estocolmo), países bálticos (Tallin), Mediterráneo (Beirut), Centro Europa (Viena) y Balcanes (Zagreb). Estas no fueron recurridas por Exteriores. «Aunque se informó desfavorablemente sobre su apertura», subrayan fuentes del Ministerio.

Desde Exteriores se recuerda además que «habida cuenta de la experiencia reciente» estas delegaciones de Cataluña «están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España», siendo por ello «perjudiciales para los intereses del Estado».