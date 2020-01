Exteriores rectificó con la Secretaría de Iberoamérica por el malestar provocado La incluyó junto a Asuntos Exteriores, pero queda difuminada con otras zonas

El malestar de diversos diplomáticos de peso y la sensación de que se dejaba la política hacia Iberoamérica en un segundo plano motivó la rectificación, parcial y a última hora, del Ministerio de Exteriores que finalmente introdujo la nomenclatura «y para Iberoamérica y el Caribe» en una de sus Secretarías de Estado.

Hay que recordar que, introducida en tiempos de Felipe González, la Secretaría de Estado para Iberoamérica siempre estuvo separada del resto de zonas geográficas, y compartía últimamente departamento con la Cooperación, que constituía un elemento de primer orden como política hacia Iberoamérica.

Ahora, y a pesar de la nomenclatura finalmente aprobada, la nueva Secretaría de Estado para «Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe» tendrá direcciones generales de todo tipo de áreas.

Con todas las zonas

Es decir, no se dedica exclusivamente a la región que une especialmente a España: «Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo», «África», «América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico» e «Iberoamérica y el Caribe» son las zonas en las que se divide la acción de la Secretaría. También incluye «Política Exterior y de Seguridad» y «Naciones Unidas y Derechos Humanos».

En palabras de fuentes diplomáticas consultadas por ABC, esa mezcolanza y un título equívoco (no es solo para Iberoamérica) constituye «un engendro que no permitirá enfocar de modo correcto unas políticas hacia una región que de per se debería tener una Secretaría de Estado propia».

Además, «la ausencia de una Secretaría de Estado para Iberoamérica habría sido percibido como un mensaje negativo por estos países, donde cada vez extienden sus redes diplomáticas, económicas y culturales países como EE.UU., Francia, Alemania o China».

Las otras tres secretarías de Estado que completan el organigrama de la nueva ministra, Arancha González Laya, son:

- Unión Europea: direcciones generales de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias y Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa.

- Cooperación Internacional: de la que depende la dirección general de Políticas de Desarrollo sostenible.

- España Global: con direcciones generales de Diplomacia Económica; Estrategia, Prospectiva y Coherencia; y una última de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.