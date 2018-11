El exjuez Garzón, entre Carmena y Villarejo El exjuez quiere ahora integrar su partido político en las listas de la alcaldesa de Madrid

Enrique Delgado Sanz

@Delsanz Seguir Cruz Morcillo

@cruzmorcillo Seguir Madrid Actualizado: 18/11/2018 02:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El juez Garzón aprovecha la debilidad del PSOE para situarse como número dos de González por Madrid». Así tituló en el año 1993 el periodista de esta Casa Gonzalo López Alba, la crónica que confirmó el rutilante fichaje del juez Baltasar Garzón por el PSOE. «A cambio, González se habría comprometido a nombrarle ministro de Justicia», se podía leer en el sumario de la información. Como al final no recibió una cartera y los cargos que le ofrecieron no le dejaron satisfecho, abandonó la política.

Quince años después, el exmagistrado quiere volver a pescar en río revuelto para colocarse en primera plana política. Esta vez sus pretensiones han bajado algo, si bien su situación no es la misma que hace tres lustros. Entonces su figura emergía como la del juez estrella que combatía a los narcotraficantes o a ETA y ahora su voz se puede escuchar en los audios de Villarejo. Tampoco pide una cartera ministerial al presidente del Gobierno, pero sí se ofrece a Manuela Carmena para integrar Actúa -el partido político que lidera junto a Gaspar Llamazares- en su candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

Garzón, en un acto de Actúa celebrado ayer en Leganés (Madrid), consideró que la lista que lidere Carmena, quien recientemente se ha desvinculado de Podemos, representa «la única opción de izquierdas con garantías de éxito y solvencia de cara a los próximos comicios». Por ello, el exjuez brindó a Carmena la oportunidad de «pescar» entre los integrantes de Actúa. Según el exmagistrado, su partido «se siente identificado» con los plantemientos de la alcaldesa de la capital, por lo que no descarta «participar en esa plataforma ciudadana con alguna persona de un perfil que pueda complementar ese equipo futuro de la actual alcaldesa».

En este partido, además de Garzón y el antiguo líder de IU, figuran otras personalidades históricamente ligadas a la izquierda. Es el caso de la abogada Cristina Almeida, la escritora Almudena Grandes o activistas reconocidos en clave madrileña, como Carmen Esbrí, una de las impulsoras de la Marea Blanca. Actúa, según su manifiesto fundacional, estima «absolutamente necesario y urgente un cambio político» y se opone de manera frontal y abierta a las medidas tomadas por los gobiernos del PP. El partido se creó -según se puede leer en dicho texto- para desplazar a los populares del Gobierno, pero ahora, con Sánchez en La Moncloa después de la moción de censura a Rajoy, parece haber puesto su mirada en evitar que el PP gobierne en Madrid. Desde el partido aseguran que Garzón no formará parte de las listas de Carmena porque, como recoge Efe, «no tiene intención de estar en el proceso de las próximas Municipales». No obstante, todavía faltan seis meses para las elecciones y Carmena no tiene la lista rematada.

La sombra de Tándem

En paralelo a su activismo político, el exjuez ha vuelto a acaparar titulares por su relación con el comisario Villarejo y la operación Tándem. Por un lado, su bufete Ilocad defiende a dos de los comisarios que han sido investigados en la causa: el exjefe de Barajas, Carlos Salamanca, y el comisario Enrique García Castaño, «el Gordo», de quien es amigo.

Por otro lado, su nombre y su voz apareció en las grabaciones difundidas por Moncloa.com en una comida con Villarejo, con otros mandos policiales y con su amiga la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se vio obligada a comparecer en el Congreso y fue reprobada. Garzón lo atribuyó a una campaña orquestada. Como siempre que él aparece.