Vox exhibe hoy su fuerza contra Sánchez con una gran protesta

Vox hará hoy su primera exhibición de fuerza contra el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y el apoyo de los nacionalismos secesionistas. La convocatoria de la plataforma «España existe», vinculada a Vox, llamando a los españoles a concentrarse a las doce de la mañana de hoy ante sus ayuntamientos, supone tomar el pulso al malestar que ha generado este acuerdo en los votantes de centro derecha. Desde esta formación política no se atreven a hacer previsiones sobre el número de personas que atenderá el llamamiento de esta plataforma. Sin embargo, los cerca de quince mil ciudadanos que se concenraron el martes en la Plaza Colón de Madrid, en una convocatoria de carácter personal de un ciudadano anónimo, les hace ser optimista sobre el respaldo que puedan conseguir.

Vox no ha querido estar detrás de esta convocatoria, sino que ha preferido que sea iniciativa de esta plataforma, ya que «es un llamamiento a todos los españoles, hayan votado a lo que hayan votado. Nosotros renunciamos a nuestros planteamientos políticos. No ocultamos que la plataforma la impulsamos nosotros, pero no tenemos necesidad de acapararla y el manifiesto que se va a leer no será ideológico», aseguran a ABC fuentes de esta formación política. Hasta ayer, tan solo el partido que preside Abascal es la única que se ha adherido a la convocatoria, mientras que el PP y Ciudadanos han preferido quedarse al margen. En este sentido, han mostrado su «respeto total» a la decisión de estas dos formaciones.

En todas las concentraciones se dará lectura al mismo manifiesto y los principales dirigentes de Vox se trasladarán a las ciudades más importantes de España. En Madrid, será el presidente de este partido, Santiago Abascal, el que de lectura a un texto en el que se le exigirá al Gobierno «que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución» y que «combata a los enemigos del orden constitucional». Igualmente le pedirán a Pedro Sánchez que, «como el mismo prometió, traiga detenido al golpìsta Puigdemont y detenga al condenado Quim Torra».

En este manifiesto se afirma que «lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución» y, además, hacen un llamamiento «en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos. También a los de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados. una gran mayoría de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España».

Las fuentes de Vox consultadas por ABC afirman que esta formación política ha secundado la concentración para «dar continuidad a la promesa que Santiago hizo en la investidura de estar atento y de exigir al Gobierno que cumpla la Constitución». Otra de las razones ha sido «el empuje de la gente de todas las provincias, que quería salir a la calle a protestar. Nos lo estaban demandando nuestras propias bases».

Al margen de esta movilización, Vox no tiene previsto convocar otra como partido, «de momento, no», aunque advierte de que «estaremos atentos a sí se traspasan otras líneas rojas. La plataforma tiene la vocación de aglutinar, por encima de los partidos».