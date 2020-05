El exfiscal Horrach se asocia con el décimo bufete del mundo para dirigir su área de penal en España Crow Legal cuenta con 40.000 profesionales en todo el mundo y con la operación busca consolidarse y expandirse en España. El despacho de Horrrach seguirá funcionando de forma autónoma en Baleares

El exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que diseñó e impulsó las investigaciones del caso Nóos, ha dado un paso muy relevante en su relativamente nueva andadura como abogado al haberse asociado con un bufete internacional anglosajón, Crow Legal, para dirigir su área penal. El despacho de abogados de Horrach seguirá con su actividad en Baleares, pero en el resto de España actuará como socio de la citada firma.

Crow Legal, que es el décimo despacho de abogados del mundo, ha decidido hacer una fuerte apuesta por España, ya que además de al despacho Horrach Abogados ha fichado también a Daniel Marchena, antiguo miembro del prestigioso bufete Uría y Menéndez, donde trabajó 25 años, y socio de Horrach en Baleares. Además de colaborar en asuntos penales, llevará especialmente las áreas mercantil y concursal. Crowe también abrirá delegación en las Islas, en el despacho del exfiscal.

Pedro Horrach abandonó la Fiscalía en 2017, solo unos meses después de que se conociera la sentencia por el caso Nóos, tras una dilatada carrera en el ministerio público en la que fue el azote de la corrupción en Baleares. Horrach consideró que tras conseguir la condena de los principales implicados en ese sumario, y en varios otros del Palma Arena, su etapa como funcionario público había terminado.

Durante su última etapa como fiscal tuvo que hacer frente a la acusación de haberse convertido en el abogado defensor de la Infanta Cristina por el hecho de no presentar acusación contra ella, una postura que finalmente fue la que adoptó el tribunal de la Audiencia de Palma. No solo eso: además, la Sala reprochó a la acusación populr, ejercida por Manos Limpias y única parte acusadora, no haber sido capaz de presentar ni un indicio medianamente sólido contra ella.