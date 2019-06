Dos exdirigentes de Jusapol y Jupol rompen su silencio «Tenían un plan anteriormente trazado para alcanzar todo el poder» «El sindicato es una empresa, los afiliados no pueden ver las cuentas»

Exnegociador de Jusapol para la unidad de acción

«Debido a un cambio de políticas en Jusapol, se expulsó de la unidad de acción a los sindicatos policiales, escenificándolo al prohibirles acudir a la manifestación de Barcelona celebrada el 20 de enero del 18. Lo único que habían solicitado era poder acudir con sus camisetas y gorras, respetando y portando las pancartas de Jusapol, ofreciéndose además a costear los autobuses que llegarían desde toda España. Jusapol se negó, rompiendo la unidad de acción, para la que habían nacido. Argumentaban que los sindicatos querían capitalizar la manifestación, pero eso es incierto, solo querían participar y sumar. Lo sé porque yo mantuve esas reuniones y se me encargó romper con ellos. En realidad, tenían un plan anteriormente trazado para alcanzar las máximas cotas de poder. Pretendían romper dicha unidad con el único fin de convertirse en sindicato en la Policía y en asociación en la Guardia Civil».

Exsecretario de nuevas tecnologías de Jupol

«El primer gran problema dentro de Jupol me lo encontré una noche en una reunión por Skype. Como miembro del comité ejecutivo, pedí que me diesen usuario y contraseña de acceso a la cuenta para acceder a través de la banca electrónica oficial y así poder ver los movimientos bancarios tal y como habíamos firmado todos en los Estatutos en señal de conformidad. Desde Jusapol se me prohibió dicho acceso. Según el abogado de la asociación sólo las personas de confianza máxima de la cúpula debían acceder a esos movimientos. En esa misma reunión señalé que con dicha negativa se vulneraban gravemente los Estatutos. Al día siguiente hubo represalias. En otra reunión con la cúpula de Jusapol y Jupol se dijeron frases parecidas a que «Jupol era una empresa», y el letrado afirmó algo parecido a «los afiliados no pueden ver ciertos movimientos que hace el sindicato… Por eso no te podemos dar acceso».