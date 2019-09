La Eurocámara avala la declaración de bienes de Josep Borrell tras las dudas sobre sus acciones El candidato a Alto Representante de la UE en Política Exterior aseguró que sus acciones en duda suponían «un montante muy pequeño» de su patrimonio

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno este miércoles a la declaración de bienes que presentó el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en su condición de próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

De este modo, la Eurocámara no obligará a Borrell a vender sus acciones en empresas cotizadas (Bayer, Iberdrola y BBVA), que habían motivado una petición de información adicional por parte de la Comisión.

La declaración ha sido avalada con 17 votos a favor y siete en contra que han procedido del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que pertenece Vox; de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), en el que se integra Unidas Podemos; y Los Verdes-ALE, del que forma parte ERC.

La Comisión de Asuntos Jurídicos tenía de plazo hasta el 27 de septiembre para dar su visto bueno a los candidatos a comisarios europeos antes de que comiencen sus audiencias parlamentarias el día 30. Borrell comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara el 7 de octubre.

Cuestionado sobre sus acciones

Con la única oposición de los diputados socialistas presentes, la Comisión de Asuntos Jurídicos envió a Borrell dos cartas. En la primera le solicitaba información adicional sobre sus bienes, mientras que en la segunda le preguntaban si estaría dispuesto a desprenderse de los elementos de su patrimonio que podrían dar lugar a conflictos de intereses en el futuro.

La respuesta del todavía ministro de Asuntos Exteriores en funciones a esta segunda misiva fue que no veía la necesidad de vender sus acciones en compañías multinacionales, a no ser que los diputados le obligaran a hacerlo. «Mis acciones representan un montante muy pequeño de mi patrimonio financiero, en particular 2,3% en el caso de Iberdrola, 2,5% en el caso de Bayer y 8,10% en el caso del BBVA», aseguró.

«El sector de actividad de esas compañías (energía renovable, farmacéutico y bancario) no tiene relación con la responsabilidad que he venido asumiendo hasta ahora como ministro de Asuntos Exteriores de España», añadía Borrell, que puntualizó, no obstante, que «si consideran que puede ser un argumento que indique un potencial conflicto de intereses, me encantará tenerlo en cuenta y seguir sus indicaciones».

Siguen las dudas sobre cuatro candidatos

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara mantiene sus dudas sobre la ausencia de conflictos de interés por las declaraciones de bienes remitidas por el húngaro László Trócsányi, el rumana Rovana Plumb, el polaco Janusz Wojciechowski y el austríaco Johannes Hahn, candidatos todos ellos a la Comisión Europea por sus respectivos países.

Los casos que más dudas suscitan son los del comisario designado húngaro, que asumiría la cartera de Ampliación y Vecindad, y el de la rumana, que ostentará Transportes, a los que se invitará a una audiencia este jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para dar aclaraciones.