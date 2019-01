Estos son los peones de Sánchez para su asalto al PSOE andaluz Ferraz quiere dejar de ser espectador y reclamar su participación en la confección de las candidaturas municipales

V.R.A.

@abcespana Madrid Actualizado: 11/01/2019 12:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras la salida del poder del PSOE en Andalucía, el líder del partido, Pedro Sánchez, aspira a seguir controlando todos los resortes del partido, también en un territorio hasta ahora vedado para él. Como informa hoy ABC, Sánchez tiene la intención de dejar de ser un mero espectador de lo que acontece en la federación más importante del partido.

Pero la posición dominante sigue siendo «esperar», convencidos de que el abandono del poder supondrá «un desgaste» en la figura de Susana Díaz. La cercanía a las municipales de mayo es un argumento para evitar una confrontación.

La intención de Ferraz es dejar de ser espectador y reclamar su participación en la confección de las candidaturas municipales y en las listas de las generales en caso de anticipo. Sánchez controla la comisión federal de listas para forzar la inclusión de afines, llegado el caso.

Estos son los peones que Sánchez puede mover para su asalto al PSOE andaluz:

María Jesús Montero

Ella asegura estar solo pendiente de su tarea como ministra de Hacienda en un momento muy delicado en el que el Gobierno se juega los Presupuestos Generales del Estado. Su figura es de las más valoradas del Gobierno y su lectura política respecto a que había que presentar las cuentas es la que finalmente se ha impuesto en el Ejecutivo. Ha ganado peso político desde su elección como ministra. No tiene experiencia orgánica, lo que despierta los recelos de buena parte del socialismo andaluz. Pero tampoco es una paracaidista, ya que puede presentar como aval sus catorce años como consejera andaluza.

Ella, por el momento, ha querido dar en público su «apoyo» al «proceso de reflexión que tenga que hacer el PSOE en Andalucía». Una forma de no destapar sus aspiraciones pero a la vez dejar claro que esa reflexión debe producirse. La posibilidad de verla enfrentándose a Díaz en unas primarias previas a un Congreso extraordinario que Ferraz estima que debe convocarse. El problema en este momento son los plazos, porque Montero no quiere una salida precipitada del ministerio. Y Sánchez no puede prescindir de ella en plena batalla presupuestaria, por lo que se impone un desembarco a fuego lento.

Alfonso R. Gómez de Celis

Sanchista de primera hora. Siempre a la contra en la federación andaluza como enemigo íntimo de Susana Díaz, aunque en las Juventudes Socialistas eran amigos. La llegada de Sánchez a La Moncloa lo devolvió a Sevilla como delegado del Gobierno. Su perfil no es para liderar el partido, pero con el apoyo de Sánchez detrás y teniendo un puesto institucional, Gómez de Celis puede ser una de las figuras clave para que Ferraz vaya dando pasos para mejorar su posición entre la militancia y los cuadros medios, poco a poco, en paralelo al abandono institucional.

Francisco Toscano

Alcalde de Dos Hermanas desde 1983 y presidente del Comité Federal del PSOE. El hombre que acogió a Sánchez en sus peores momentos. Fue en su municipio donde Sánchez anunció que se presentaría a las primarias para recuperar el poder. Su criterio y su influencia es fundamental para Sánchez en Andalucía. Con la salida del PSOE de la Junta, Toscano es ahora un faro de poder, que aspira a mantener pues se presenta a la reelección en las próximas municipales. Tampoco es un perfil para liderar el partido, pero sí para hacer crecer el sanchismo entre las bases.