Estos son algunos de los consejos básicos de seguridad de la Policía y la Guardia Civil que debes conocer

Las redes sociales son herramientas de comunicación que se han tornado básicas en estos últimos años. A través de ella, la gente se informa, se entretiene y comparte sus opiniones. En la Red no todo vale, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil han encontrado en ella un altavoz para dar consejos de seguridad para evitar malas sorpresas. O, en el caso de que un ciudadano necesite ayuda, sepa a quién y dónde recurrir.

En la carretera

Para conductores, motoristas y ciclistas. Estos consejos son para una mejor convivencia entre todos aquellos que comparten el asfalto. Para las «bicis», aconsejan vestir siempre colores claros y reflectantes. Para los vehículos, recordar la distancia del adelantamiento: 1,5 metros.

#Ciclista, si circulas con poca luz o con lluvia lleva siempre prendas de colores claros y reflectantes. 🚴‍♀️🔸🔶🚙#Conductor, abre bien los ojos y respeta la distancia de 1'5 m. al adelantar 🚵 ➖👀🚗 #FelizDomingo a los dos. pic.twitter.com/g00SaSpYlf — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 de octubre de 2018

A los motoristas, un mensaje claro y contundente: circular siempre con el casco puesto, porque puede salvar una vida en caso de accidente.

Haga frío o calor... no hay que dudarlo. PONTE EL #CASCO



Por tu #seguridad



Nada es más importante que tu VIDA. pic.twitter.com/NmWv55CRuq — Policía Nacional (@policia) 11 de octubre de 2018

Por último, y para evitar una imagen cada vez más común, la Policía recuerda que al volante la atención debe estar en la carretera, no en el móvil.

Nos encantan las #RRSS pero aún más la #SeguridadVial así que al volante no hay mensaje, publicación o foto 📵 por los que merezca poner en peligro la #VIDA los tuyos o del resto de #conductores 🚕🚗🚚🚐 pic.twitter.com/Z3DeuP70Rq — Policía Nacional (@policia) 11 de octubre de 2018

Ciberseguridad

Para aquellos casos en los que te pueden robar el móvil, la Guardia Civil «te chiva» la fórmula para bloquear el teléfono: marcar el *#06# y guarda el código IMEI que aparezca en tu pantalla.

Si marcas en tu móvil *#06# saldrá en tu pantalla el código IMEI

Guárdalo y en caso de robo tu operadora podrá bloquear el terminal pic.twitter.com/7UvZOJCX1o — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 11 de octubre de 2018

Ambos cuerpos también ahondan en sencillos consejos para abordar la ciberseguridad. Actualizar el software de tus dispositivos, no repetir contraseñas en tus redes sociales o correo electrónico o revisar desde dónde inician sesión en tus perfiles son algunos de ellos. Más allá, en la era de buscar el amor online, Policía y Guardia Civil insisten en la necesidad de proteger tu intimidad: no compartir información personal o, si quedas con alguien que has conocido en la Red, contarlo a un amigo.

Sabemos que es un rollo... Pero por #seguridad cada una de tus cuentas debe tener su propia #contraseña 🔐 que combine letras y números pic.twitter.com/1BYj1mLd34 — Policía Nacional (@policia) 11 de octubre de 2018

Pasando la tarde del #domingo buscando a tu media naranja en #LoveApps 💘

Si cupido te consigue un superlike⤵️

1️⃣ No des información personal ni de tu ubicación

2️⃣ Concierta la cita en un lugar público

3️⃣ y... cuéntaselo a un amigo pic.twitter.com/IZ6hb3LHGn — Policía Nacional (@policia) 7 de octubre de 2018

Contra el maltrato animal

La lucha contra el maltrato animal es otro de los mensajes recurrentes de ambos cuerpos. Si conoces un caso de maltrato, el teléfono para denunciar a la Guardia Civil es el 062.

Otro de los recordatorios que lanza la Policía es que el uso del azufre, una práctica común en las calles debida a la falsa creencia de que evita que los canes miccionen allá donde se eche, es inutil y además tóxico.