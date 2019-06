Os estaré esperando

Seguir Salvador Sostres Madrid Actualizado: 11/06/2019 01:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fuisteis a por nosotros sabiendo que era ilegal, justificándolo con vuestros argumentos supremacistas y ahora diréis que no hicisteis nada, que iba de democracia, que iba de libertad. Ahora diréis que fue simbólico, la formulación de un deseo, las cartas sobre la mesa para negociar. Yo sé lo que diréis porque os conozco desde que nací y sois unos cobardes y unos irresponsables, y lleváis toda la vida intentando disimular vuestras frustraciones jugando a hacer el héroe sin pagar el precio.

Pero yo fui uno de los violentados y para siempre he de acordarme. Jamás he pasado tanto miedo ni me he sentido tan señalado. Fuisteis a por nosotros sabiendo que era ilegal, sabiendo que nos estábais

