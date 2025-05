Espinosa de los Monteros ataca a ABC para no admitir que se equivocó

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros , ha reaccionado atacando e insultando a ABC este martes públicamente en el Congreso después de que este diario revelara las actas secretas de la reunión que la Mesa de la Cámara mantuvo el martes pasado y que dejan en evidencia que tanto este partido como Unidas Podemos faltaron a la verdad en la polémica sobre la fallida subida de los sueldos a los diputados.

Las citadas actas, según ha podido saber este diario, recogen que el alza retributiva de sus señorías se aprobó en una primera votación de la mano de PSOE y Unidas Podemos , pero «con los votos en contra de la Sra. Pastor (PP) y los Sres. Gil (Vox) y Suárez (PP) ». Es decir, que la formación morada apoyó la subida retributiva y que los populares siempre votaron en contra.

Sin embargo, tanto Unidas Podemos como Vox ofrecieron el martes pasado de manera pública una versión muy distinta de lo que había sucedido en el interior de la reunión, celebrada a puerta cerrada.

La secretaria general de Vox, Macarena Olona , publicó el siguiente mensaje en Twitter:

«Finalizada la votación en el Congreso. PSOE, Podemos y Populares votan a favor. Solo Vox vota en contra por subir los salarios de los diputados un 0,9 por ciento, incrementar en 2.000.000 euros los sobresueldos para Comisiones. Nos hemos quedado solos. Pero a vuestro lado».

Posteriormente, en rueda de prensa, Espinosa de los Monteros apoyó esta versión sosteniendo que los populares habían mutado su posición porque Vox había sido el único grupo que había votado en contra de la subida de sueldo de los diputados.

«Nuestra posición ha generado un movimiento en otros partidos que habían votado que sí y esto ha generado un movimiento en otros partidos de la Mesa del Congreso y parece ser que el PSOE, Unidas Podemos y algunos otros (el PP es el único restante con representación en la Mesa) que inicialmente habían votado ese incremento de las retribuciones de sus señorías, a la vista de que Vox ha presentado un planteamiento razonable y sensato, han decidido revocar su sentido del voto», sostuvo.

Sin embargo, las actas de la reunión demuestran que la subida de sueldos de los diputados se desgajó y se votó de manera separada del presupuesto de la Cámara desde el primer momento y precisamente a petición del PP que expresó su posición en contra, y votó después «no» a la subida. PSOE y Podemos votaron a favor quedando aprobada la subida.

Espinosa se refería a que la aprobación de ese aumento retributivo generó una fuerte polémica que llevó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a convocar una segunda reunión extraordinaria para volver a tratar esta alza, en la que PSOE y Unidas Podemos rectificaron su decisión para decir «no» al aumento, mientras el PP y Vox mantuvieron su voto en contra. De este modo, la subida de sueldos quedó rechazada y recogida en el presupuesto aprobado.

Espinosa reincide

A Espinosa de los Monteros no le ha sentado nada bien la denuncia de este diario y ha reaccionado atacando a este medio:

«Hoy el ABC titula: Podemos y Vox mintieron sobre la subida de sueldos de los diputados. Miren señores del PPC, antes conocido como ABC, que ustedes no sepan ni leer ni de matemáticas no les esgrime, no les impide, no les excusa de intentar lo que ha pasado».

«Escribir al dictado de un partido político es un ejercicio grave de renuncia al periodismo serio y voy a repetir lo que pasó: la semana pasado solo Vox votó en contra del conjunto del presupuesto de esta Cámara que incluía la subida de sueldo a los diputados, que incluía una partida adicional de casi dos millones de euros para retribuir a todos esos nuevo altos cargos que ha creado esta Cámara a base de comisiones a las que también nos opusimos y nos quedamos solos votando que que no», ha cargado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Además, ha vuelto a faltar la verdad al insistir en que el PP actuó en bloque con PSOE y Unidas Podemos :

«Tal es así que a la vista del escándalo que se montó, todos los demás partidos que habían aprobado ese presupuesto que incluía la subida de sueldos de los diputados, aunque hubieran votado específicamente en contra de esa línea pero que sí votaron a favor del conjunto, que tuvieron que crear una segunda reunión para deshacer lo que hicieron y cambiar su sentido del voto. Por tanto, que el PPC mienta no me parece tan grave como el hecho de que no entiendan un mínimo de los que pasó la semana pasada», ha continuado su ataque.

Echenique , por su parte, ha reconocido que tal y como ha publicado ABC, se produjo una primera votación en la que Unidas Podemos votó a favor de subir los sueldos a los diputados por «error» y que luego se produjo una segunda votación en la que rectificó su decisión. No obstante, ha evitado pedir perdón pese a que el martes pasado acusó tanto al PP como a Vox de mentir por denunciar que el Congreso había aprobado el alza salarial de los diputados de la mano de PSOE y Unidas Podemos .

«El PP y Vox mienten sistemáticamente. Con esto y con todo lo demás. Es su forma de estar en política», aseguró vía Twitter.

«Teodoro miente. Podemos se ha manifestado contra la subida de las retribuciones a las diputadas y diputados. Finalmente, y tras el debate pertinente, la Mesa no aprobará dicha subida. Que alguien informe bien a Teo», sostuvo también el secretario tercera de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez-Serna.