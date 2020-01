ENTREVISTA: María san gil, militante del PP y expresidenta del partido en el país vasco «Espero que Casado y Abascal sean capaces de ver la gravedad del momento y cimenten una alternativa ya» Quien fuera compañera y testigo de la ejecución de Gregorio Ordóñez, asesinado mañana hace 25 años, urge a la unidad ante la «desaparición» de la vía constitucionalista

De la raza de los íntegros, de los de una pieza, como quien fuera su jefe, Gregorio Ordóñez, que fue asesinado por ETA de un tiro delante de ella hará mañana 25 años. María San Gil dejó en 2008 la cúpula del PP por voluntad propia y, desde la lealtad, no rehúye reclamar que son ellos, «el centro-derecha», quienes deben ponerse en marcha para hacer frente al gobierno del PSOE con los Bildu, batasunos, populistas y nacionalistas. «Tienen un plan: la ruptura de España. Ya han demostrado a lo que están dispuestos, somos nosotros los que tenemos que actuar», urge.

No basta con resistir, advierte, sino que toca «generosidad y altura de miras» en su partido y en Vox porque «la alternativa constitucionalista está desaparecida». Desde su despacho madrileño en la Fundación Villacisneros, consagrada a promover los valores de una sociedad libre y democrática, María San Gil habla con un poso de nostalgia del coraje, la constante defensa de España y la fuerza sin complejos de quien fue su compañero y amigo.

-¿Quién sería hoy Gregorio Ordóñez de no haber sido asesinado, qué estaría defendiendo?

- Si Gregorio siguiera vivo hoy todo sería distinto. El cambio político que hubiera supuesto su existencia en la Alcaldía de San Sebastián se habría trasladado al resto del País Vasco y al resto de España. No creo que hubiéramos visto a Bildu apoyando a un presidente del PSOE con la connivencia explícita del PNV. Todo sería distinto. Mucha más gente se habría sacudido el miedo, habría salido del puerto refugio del PNV, habría plantado cara al terrorismo, la historia del País Vasco habría cambiado. Por eso matan a Gregorio: saben que está despertando muchas conciencias por que es un hombre absolutamente libre, que dice aquello que cree y que se cree lo que dice. Una persona que trabaja para sus vecinos sin olvidarse nunca de defender un proyecto político en donde España era el centro, la libertad... y de ser de derechas, español y vasco sin ningún tipo de complejos.

-Con el paso del tiempo hay algo positivo que extraer de aquella tragedia, algo esperanzador que decir?

-En su momento fue esperanzadora la respuesta de mucha gente que dimos el paso a la política activa y plantamos cara al terrorismo diciéndoles lo que decía Gregorio: que no hay nada que negociar, solo el color de los barrotes de sus celdas. Que vasco y español se puede ser con muchísimo orgullo, que no hay que plegarse a las dictaduras del nacionalismo y hemos intentado muchos años que ese proyecto constitucionalista perviviera. Pero 25 años después está muy claro que no lo hemos conseguido. Cada uno tendrá que hacer análisis de conciencia sobre por qué hoy Bildu tiene tantos concejales en el País Vasco, el PNV es casi hegemónico y la alternativa constitucionalista está desaparecida.

–Bildu desafiando desde la tribuna del Congreso es síntoma de ese fracaso.

–Absolutamente. Es un fracaso de todos, pero de algunos más que de otros, es verdad. El PSOE liderado por Pedro Sánchez tiene una enorme responsabilidad. Me pregunto como mirarán a los ojos de quienes han tenido víctimas en sus familias, porque ha habido concejales socialistas asesinados por el brazo armado de Bildu.

-Coincide con las víctimas en que ETA no está derrotada

- Lo decimos hace mucho tiempo, que ETA no está derrotada. Que Bildu haga el discurso chulesco, el problema no son ellos, son los demás... es el constitucionalismo, el PSOE que se ha aliado con quienes quieren romper España. Es Pedro Sánchez. La única solución es plantarle cara con una alternativa contundente, firme y sólida que defienda unos principios que son inamovibles: la unidad de España, la constitución, la nación española, son valores que el centro derecha tiene que unir.

-¿El PP no ha tenido nada que ver?

-Esto es la culminación de un proceso que nace en 2004 en la negociación de Zapatero con ETA: quieren destruir el modelo social y político de España para que Bildu encaje y los nacionalistas puedan seguir exigiendo su independencia. Ese proceso termina en este Gobierno. Si mi partido está en esto... yo soy militante de base y si me fui en el año 2008 es por que algo de lo que se estaba haciendo no me gustaba. Pero no hay que mirar al pasado. No podemos estar metiéndonos el dedo en el ojo los unos a los otros, tenemos que sumar y mirar al futuro... pero no a las siguientes elecciones sino a los próximos diez años.

- «Separados no vamos a ningún sitio» ha dicho usted, ¿debe liderar Pablo Casado esa vuelta a la unidad?

-Ya no es cuestión ni de quién lidera la unión, sino de definir qué queremos hacer y ponernos a ello. Si empezamos por el quién no haremos nada. En la Fundación Villacisneros hacemos desde hace dos años un ciclo de conferencias que se titula «La alternativa cultural al frente popular» para concienciar a la sociedad de que es importante consolidar una alternativa en un proyecto político común en el que ambos partidos, me refiero a PP y a Vox, estén cómodos, pero que no se trata de siglas ni de personalismos. Los de enfrente tienen un proyecto y un plan, la ruptura de España y cambiar el modelo social: los niños ya no son nuestros hijos, el modelo de familia tradicional no se puede defender... Ya han demostrado a lo que están dispuestos, somos nosotros los que tenemos que actuar.

-Pues conoce muy bien a Casado y Abascal

-Espero que Santi y Pablo sean capaces de darse cuenta de la gravedad del momento. Habrá que adoptar soluciones distintas. Hay que hacer un activismo político, e sto no consiste en resistir, hay que cimentar una alternativa con una enorme generosidad política y altura de miras. Y la sociedad civil tienen un papel de despertar conciencias, aquí todo el mundo tiene que colaborar, defender España no es cosa de los fines de semana ni de tener una tribuna en el Congreso.

-¿Y María San Gil dónde va a estar, hay vuelta posible a la primera línea?

-Nuestras fundaciones Villacisneros, Valor y Sociedad y San Pablo CEU tenemos un papel que definimos como prepolítico, en el ámbito cultural, de las ideas, de estimular la iniciativa. Yo estoy por la concienciación cívica

-Si la urgencia es tanta, ¿qué más hace falta que pase?

-Tienen que ser los líderes políticos de centro derecha los que se pongan a trabajar. ¿No nos preocupa tanto España?, ¿o me preocupa más mi cargo?... Pues que se note. El momento ya es lo suficientemente dramático