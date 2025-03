España regala 45 millones de euros para un aeropuerto en Honduras señalado por corrupción

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA ) , una entidad de la sociedad civil hondureña, ha realizado un estudio jurídico titulado «Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola» y datado en agosto en el que denuncia graves irregularidades en un proyecto ... que cuenta con financiación pública española.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero condonó la deuda de Honduras -320 millones de dólares, unos 270 millones de euros- mediante dos programas de conversión. En 2005 se «perdonaron» unos 118 millones de euros y en 2007 más de 150. El país deudor, en este caso Honduras, se compromete a destinar los préstamos condonados a proyectos de desarrollo. Hay un comité binacional -paritario entre España y el país deudor- que se dedica a aprobar en qué se van a gastar esos fondos y supervisar la ejecución de las obras.

Así, en febrero del año pasado el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño acordó con el Gobierno de Honduras destinar 54 millones de dólares (unos 45 millones de euros) del programa de reconversión de deuda de 2007 a la transformación del aeródromo militar de Palmerola en un aeropuerto internacional . El acuerdo lo firmó en Tegucigalpa la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva.

Lo que ahora mismo está en solfa es que la gestión de este aeropuerto financiado en parte con préstamos de España a fondo perdido ha sido adjudicada en condiciones extremadamente ventajosas y más que sospechosas a un grupo hondureño, Emco/PIA (Palmerola International Airport), según denuncia el Consejo Nacional Anticorrupción. «La concesión representa un riesgo para las finanzas del Estado» , asevera el CNA en su informe.

De los 178 millones de euros que cuesta la obra, la empresa que lo explotará aporta 73, y el Gobierno de Honduras el resto, pero el 70 por ciento de los beneficios serán para EMCO. En esos 105 millones de euros de dinero público se incluyen los 45 millones regalados por España. Pues bien, el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia que el contrato se adjudicó «sin llevarse a cabo un proceso de licitación» y se desconoce si éste presentó «la documentación que acredite la capacidad técnica, jurídica y financiera».

Las conclusiones del informe sostienen que «es evidente que del estudio a la concesión, las adendas y pactos que fueron celebrados previo a la publicación del contrato en mención, se gestaron condiciones que son ampliamente favorables para los inversionistas, ya que el Estado de Honduras asume la mayor cantidad del costo del proyecto, asimismo, el canon no supone un ingreso suficiente o favorable para el Estado, lo que evidencia negligencia convencional». De hecho, «mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto» también lo financia el Estado hondureño. «Este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario» , denuncia tajante el Consejo Nacional Anticorrupción.

No pagan impuestos

Además, el Gobierno de Honduras ha exonerado al concesionario del pago de impuestos «a pesar de las disposiciones que en materia tributaria advierten de la prohibición de exoneraciones fiscales». Estas exoneraciones se han acordado «durante la vida del proyecto» para «evitar el encarecimiento de los costos» que asumiría la empresa que va a explotar el aeropuerto.

Para más inri, tampoco el Estado va a cobrar un canon, debido a una treta legal: «Al no superarse la surrealista cantidad mínima de pasajeros internacionales de manera anual, el Estado de Honduras no percibirá ingresos en concepto de canon alguno dentro de dicho período» . Según el CNA, la empresa no pagará canon si no supera los 600.000 pasajeros anuales, algo que dan por descontado que no ocurrirá.

Peter Fleming, portavoz de Emco, sociedad que cuenta con la asesoría del empresa que gestiona el aeropuerto de Munich, ha querido «compensar» la desproporción entre la inversión pública y lo que aporta su empresa. En declaraciones a la prensa hondureña ha afirmado que los 45 millones de euros condonados «no son dineros del Estado, sino un regalo» de España . Peter Fleming ha declinado atender a ABC, al igual que las autoridades hondureñas.

Sí ha dado explicaciones el Ministerio de Economía del Gobierno de España. Fuentes oficiales aseguran a ABC que hay que «desvincular» la concesión de la gestión aeroportuaria de los fondos usados para la construcción: «El programa de conversión de deuda se ha cumplido de forma escrupulosa» , aseveran las mismas fuentes. Por otro lado, varias empresas españolas, entre ellas el grupo Elecnor, han obtenido unos 35 millones de euros en contratos de equipamiento del aeropuerto , según confirma el Ministerio de Economía.