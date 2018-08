España se atribuye la coordinación del pacto del Aquarius mientras Malta apunta al papel de Macron

España acogerá a 60 de los inmigrantes del total de 141 que se encuentran a bordo del Aquarius en un acuerdo en el que también participan Francia, Portugal, Alemania, Luxemburgo y Malta. El Gobierno ha utilizado el anuncio del acuerdo para reivindicar su papel a la hora de tejer el pacto, el primero de estas características.

El presidente del Gobierno se ha atribuído la «coordinación» del acuerdo, argumentando además que esta solución conjunta es consecuencia de las conversciones entre los países desde el pasado mes de junio, que se produjeron después de que el Ejecutivo socialista aceptase por primera vez el atraque del buque, en aquel momento con más de 600 personas a bordo, en el puerto de Valencia.

Pero el Gobierno de Malta, que es quien acogerá el buque en su puerto, destacando que «no tiene obligación legal» de hacerlo, apunta a un acuerdo liderado por el Gobierno de Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado en todo momento de una iniciativa franco-maltesa.

📝PRESS STATEMENT - #Malta🇲🇹 @JosephMuscat_JM, #France🇫🇷 @EmmanuelMacron & EU Commission🇪🇺 @JunckerEU take leadership role to negotiate solution for #Aquarius situation. Several #EU Member States will take migrants aboard @SOSMedIntl#Aquarius ➡️ https://t.co/GEH6ccsbkGpic.twitter.com/KbevpUOvUm