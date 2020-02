Errejón rechaza convertir en delito la exaltación del franquismo: «Es un arma de doble filo» El líder de Más País defiende que el franquismo «se combate mejor con memoria, con justicia y con reparación»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 11/02/2020 13:59h

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha rechazado tajante la propuesta del Gobierno para reformar el Código Penal y tipificar la apología del franquismo. Así lo ha expresado Errejón este martes, a la entrada de la Junta de Portavoces, en el Congreso, en referencia a la propuesta que ayer hizo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra.

«Las restricciones al derecho a la libertad de expresión se convierten en un boomerang», ha abundado Errejón, «es un arma de doble filo». Defiende que el franquismo «se combaten mejor con memoria, con justicia y con reparación» y «no con delitos de opinión». Además, ha puesto un ejemplo personal: «Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles».

Más País es el único grupo de los aliados del Ejecutivo de coalición que se ha posicionado en contra de la medida de PSOE y Unidas Podemos (UP). Una disconformidad enmarcada dentro de la estrategia de hacer oposición desde una izquierda, a su juicio, más moderada.

El portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique, ha replicado a su otrora compañero de partido: «Yo no creo que en Alemania se haya limitado al libertad de expresión por hacer que la apología del nazismo sea delito». Y ha defendido la reforma del Código Penal: «En una sociedad democrática lo normal es que las apologías al franquismo estén penadas por la ley».

Precisamente, Errejón ha hilado esta posición con su defensa de que el cantante de Def con Dos, César Strawberry, condenado por enaltecimiento del terrorismo, participe en unas jornadas sobre la libertad de expresión en la Cámara: «En España nos merecemos un debate más serio y más sosegado», ha expresado, que condena la «histeria» por querer prohibir «la libertad de expresión del que piensa diferente».