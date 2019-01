Errejón pide «recapacitar» a Podemos: «A mi no me sale decir eso a compañeros, no es mi estilo» El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid asegura que solo dimitirá si se lo pide directamente un miembro de la dirección

Íñigo Errejón se ha convertido en una suerte de gato de schrödinger: ni está dentro ni fuera de la formación que fundó hace cinco años. El ahora candidato de Más Madrid a la Comunidad pidió ayer a Podemos que «recapacite» tras las duras palabras de sus dirigentes y que acepte la invitación que ha lanzado junto a Manuela Carmena para presentar una candidatura de unidad.

Desde la dirección nacional, sin embargo, no perdonan que el ex número dos haya despreciado la marca para concurrir bajo la plataforma de la regidora y cierran filas con su líder, Pablo Iglesias. Pese a que desde la cúpula le sitúan fuera de facto, Errejón no se plantea abandonar el partido ni entregar su acta de diputado en el Congreso. Durante una entrevista en La Sexta Noche, aseguró ayer que solo renunciará si se lo piden directamente.

«No me voy a agarrar a un escaño si un compañero de la dirección me lo pide», aseveró el candidato de Más Madrid, que además apuntaló que no cambiará sus «ideas» por mantener un puesto. Errejón reacciona así a las presiones del sector oficial, que no quiere enfrentarse a dar orden de expulsión y le arrinconan a la espera de que renuncie él mismo. La pelota, una vez más, la coloca el diputado en el tejado de Iglesias.

Además, durante la entrevista, también respondió a las declaraciones llenas de inquina que vertió Pablo Echenique. El secretario de Organización de la formación morada expresó, tras conocer el anuncio, que él «habría dimitido» en su posición, pero que «de algo tendrá que vivir Errerjón hasta mayo». El aun diputado del partido lamentó unas declaraciones que, a su juicio, él nunca habría hecho. «A mi no me sale decirle eso a gente con la que llevo tanto tiempo trabajando, no contestaría, ese no es mi estilo», expresó Errejón. «Supongo que están enfadados», continuó.

«Sumar a mucha gente»

Errejón rompió ayer su silencio después de que el jueves se desatase la mayor crisis de la formación morada. La decisión de apoyarse en Carmena para las elecciones autonómicas, insistió en reiteradas ocasiones, permitirá «sumar a mucha gente» en un momento en el que «crecen» formaciones como Vox.

«¿Por qué lo que es bueno para la ciudad de Madrid no es bueno para la Comunidad de Madrid, la fórmula que ha sido buena para concurrir con muchos y ganar la alcaldía de Madrid no puede ser bueno para la Comunidad?», explicó Errejón, respecto a que Iglesias quiera enfrentarse a él en la región, pero no a la regidora en la capital.

Sin embargo, desde el sector oficialista no quieren saber nada del cofundador de la formación y la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, fue muy tajante el viernes al asegurar que «los puentes de diálogo» con el diputado están rotos. Errejón, aun así, confía en que Unidos Podemos «recapacite» y no presente un candidato al margen. «En Madrid se va a terminar al fin lo de que el Ayuntamiento gobierna y la Comunidad pone zancadillas», aseguró el candidato de Más Madrid.

Oigo la @SextaNocheTV y aún no sé por qué Errejón, diputado de Podemos, ha organizado una plataforma al margen de Podemos, sin hablar con sus bases y órganos y no ha entregado el escaño. Entiendo que le sobre Podemos, pero no acepto nada que parezca transfuguismo. @monrosi. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 19 de enero de 2019

Paralelamente, el cofundador de Podemos y afín al «pablismo», Juan Carlos Monedero, criticó ayer en Twitter las declaraciones del candidato de Más Madrid y lamentó su falta de responsabilidad con las bases que le eligieron.

«Aún no sé por qué Errejón, diputado de Podemos, ha organizado una plataforma al margen de Podemos, sin hablar con sus bases y órganos y no ha entregado el escaño», reprochó Monedero, que abordó el movimiento de «transfuguismo».