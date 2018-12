Errejón cuestiona la llamada de Iglesias contra Vox: «No podemos contribuir a romper más las cosas» El candidato a presidir la Comunidad de Madrid considera que cuando se obtiene un mal resultado hay que ser «humildes y hacer autocrítica» en vez de culpar a los demás

Gregoria Caro

El candidato a la Comunidad de Madrid de Podemos, Íñigo Errejón, ha cuestionado la estrategia de confrontación que la dirección nacional de su partido ha marcado contra Vox desde que el domingo obtuvo 12 escaños en el Parlamento andaluz. Errejón ha sugerido, durante un desayuno informativo de Vanity Fair este miércoles, más «humildad» y «autocrítica», un mensaje qu vuelve a hacer visible el cisma interno que existe en la formación.

«Cuando se obtienen unos malos resultados hay que aplicar una receta que tiene que ver con la humildad y autocrítica, y no culpar a los demas», ha explicado Errejón, respecto a la llamada a la movilización social que el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, clamó tras el batacazo de Adelante Andalucía.

En relación con las manifestaciones alentadas por los líderes de Podemos, Errejón ha explicado que «la gente tiene derecho a votar lo que quiera» y que lo importante es «levantar un proyecto que una» porque «donde las cosas se han roto no debemos contruibuir a que se rompan más» sino general calma y confianza. Y ha insistido: «Quienes hacen apología del miedo se alimentan de la división, nosotros tenemos que unir».

En este contexto, el diputado cree que a la extrema derecha se le frena dando seguridad, derechos y un buen proyecto de vida. «Tenemos que ver cuánta gente se ha quedado en casa, muchos no han encontrado un referente en las andaluzas y yo trabajaré para que eso no ocurra en la Comunidad», ha advertido.

«No hay 400.000 andaluces facistas, hay que ver qué pasa y enfrentarnos a las cosas», ha aseverado. Además, considera que Vox «es un síntoma, pero no es el mal», y por ello, no tiene «nada que decir» por lo que vote la gente. Una buena parte del electorado andaluz, ha narrado, votó en clave de alternacia de Gobierno y no niega que eso pueda tener repercusiones a nivel nacional. Según el diputado, ahora toca «analizar» por qué la gente confía en «políticas que quieren hacernos retroceder» en derechos sociales.

Aprobar los Presupuestos

El resultado de los comicios andaluces apunta a un posible mandato a tres del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y ante este escenario Errejón insiste en que lo que hay que enfrentar es el «caldo de cultivo» donde puede «anidar el miedo y la inseguridad».

«Necesitamos los presupuestos para equilibrar la balanza y hacer política para quien mas lo necesita», ha explicado el candidato morado a la Comunidad de Madrid, que ha afirmado que luchará para el odio no cale en España y que su discurso también se dirigirá a los votantes que se han ido a Vox.