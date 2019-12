La entrevista a Ximo Puig decía por triplicado que era pagada y lo ensalzaba como un «líder» Las preguntas servían para promocionar al presidente y criticar al PP: nadie la firmó

Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 20/12/2019 02:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ximo Puig ha asegurado, al hilo de las informaciones de ABC, que la entrevista publicada en un espacio comercial de «The Guardian» en noviembre de 2016 fue fruto de la llamada de un periodista, que la Generalitat no pagó por la publicación y que tampoco fue un regalo de The Report Company, la empresa intermediaria a la que dio un contrato de 43.000 euros en 2017. ABC ha rescatado la «entrevista», que fue eliminada por el diario británico hace unos meses al haber expirado el contrato de difusión. Habla por sí misma: dice por triplicado que se trata de un contenido pagado, no tiene autor, ningún periodista que la respalde, y es una mera pieza propagandística para ensalzar la figura de Puig y criticar al PP.

Está encabezada por un cintillo que dice «paid content», contenido pagado, y, junto a la entradilla, puede leerse «Paid for by The Report company», pagada por The Report Company. Por si quedara alguna duda, al final del texto puede leerse «This interview was carried out under the initiative of The Report Company, which paid for this content» (Esta entrevista se realizó por iniciativa de The Report Company, que pagó por este contenido).

Llama poderosamente la atención que si es cierto que la Generalitat no pagó por la entrevista, como afirman Puig y The Report Company, el presidente valenciano consintiera que una empresa pagara por regalarle propaganda. Además, el 21 de abril de 2017, cinco meses después, The Report Company facturó los citados 43.000 euros al departamento de Presidencia de la Generalitat por una «acción especial en periódico The Guardian y contenido editorial suplemento». Tanto Puig como The Report Company insisten en que la entrevista estaba fuera de ese pago y que no se concedió condicionada al contrato posterior.

De ser así, como publicó ayer ABC, Ximo Puig habría recibido un pago en especies, una regalía en forma de propaganda de una empresa a la que, seguido, convirtió en contratista de la Generalitat, lo que podría ser constitutivo de delito.

Por otro lado, la entrevista carece de firma y ni siquiera tiene titular, por lo que evidencia que no era una pieza periodística real. ABC ha preguntado a The Report Company por el autor, pero no ha habido respuesta. En la Generalitat, no lo recuerdan.

Leyendo la «entrevista» queda meridianamente claro que el autor no tenía entre sus objetivos hacer preguntas comprometedoras, sino ensalzar a Ximo Puig en un serial titulado «líderes» con preguntas como esta: «Después de 20 años de administraciones del PP, ¿cómo describiría las diferencias entre ese período y la nueva era que se abrió en junio de 2015 cuando su gobierno llegó al poder?».

Cómo rescató la democracia

Puig respondió así: «Nuestro punto de partida fue que la reputación de la región valenciana se encontraba en una profunda crisis. El futuro de una región con un gran potencial había sido hipotecado por una serie de gobiernos inmersos en la corrupción y por un modelo económico basado en un capitalismo especulativo que había abandonado la vieja noción de esfuerzo personal en favor de una cultura de hacerse rico rápidamente. Era un modelo completamente improductivo centrado en el desarrollo inmobiliario. Solían referirse a él como el Levante feliz, pero resultó ser una gran mentira».

También fue preguntado por «cómo rescató la sociedad y la democracia». El «periodista» se la dejaba botando. Además, según ha confirmado ABC, las fotografías las realizó un fotógrafo profesional amigo de Puig. El presidente valenciano se las pidió y el fotógrafo las hizo de forma gratuita. The Report Company pagó por el espacio, pero ahorró en fotografía. En cuanto al benévolo texto, es un misterio quién lo redactó.